Najlepsze potrawy z papryki na śniadanie i obiad. Przepisy na dania z papryki

Dlaczego warto jeść paprykę w pierwszych tygodniach wiosny? Tylko jedna papryka dziennie pokrywa całodzienne zapotrzebowanie na witaminę C i beta karoten. Małe papryczki chili, dostępne w marketach, oczyszczają krew z zakrzepów i przeciwdziałają miażdżycy.

Papryka pomaga zwalczać astmę, przeziębienia, anginy, zapalenia oskrzeli i inne infekcje. W dodatku obniża poziom cholesterolu. Najnowsze badania podpowiadają, że papryka chili zawiera przeciutleniacze, chroniące przed rakiem.

Jak kupić dobrą paprykę? Wybieramy tylko papryki o twardej skórce. Miękka skórka to dowód, że papryka nie jest świeża. Papryka z pomarszczoną skórką nadaje się do kosza. Paprykę można przechowywać w lodówce przez kilka dni - ważne, by zapakować ją do foliowej torebki.

Na śniadanie: sałatka z wędzonego kurczaka, pomarańczy i papryki

Składniki: 4 duże, okrągłe papryki, 3 pomarańcze, 1 pierś z wędzonego kurczaka, oliwa, sól, pieprz.

Wykonanie: papryki przekroić na pół. Górne połówki pokroić w drobną kostkę. Cząstki pomarańczy obrać ze skórki, pokroić na 3 części. Pierś z kurczaka pokroić w kostkę. Wymieszać wszystkie składniki, doprawić oliwą, solą i pieprzem. Nałożyć do 4 dolnych połówek papryki, które należy wcześniej wydrążyć.

Na śniadanie: jajka w paprykach

Składniki: 4 połówki papryki, 8 jajek, sól, pieprz, oliwa.

Wykonanie: papryki podpiec od spodu na patelni, do każdej połówki wbić po dwa jajka, doprawić solą z pieprzem. Nakryć patelnię pokrywką. Zapiekać 3 minuty.

Na pierwsze danie: gulaszowa

Składniki: 1 kg wołowiny, 1 czerwona papryka, 2 cebule, 3 marchewki, przyprawa do gulaszu, 1 puszka czerwonej fasoli, ziemniaki, sól, pieprz, czerwona słodka i ostra papryka, oliwa.

Wykonanie: mięso pokroić, oprószyć pieprzem, obsmażyć na oliwie, żeby puściło sos. Przełożyć do garnka, zalać wodą i gotować. Na oliwie podsmażyć pokrojoną cebulę. Dodać do mięsa razem z pokrojoną paprykę i marchewką. Pogotować, dodać przyprawę do gulaszu. Na końcu wrzucić ziemniaki pokrojone w kostkę i odsączoną fasolę i doprawić do smaku ostrą i słodką papryką.

***

Zobacz także: Ziemniak w roli głównej: gołąbki ziemniaczane, fish and chips, krokiety (przepisy)

***

Na pierwsze danie: węgierska zupa z boczkiem

Składniki: 1 kg ziemniaków, 10 dag kaszy gryczanej, 20 dag boczku wędzonego, listek laurowy, ziele, pieprz, sól, natka pietruszki.

Wykonanie: boczek pokroić w kostkę, podsmażyć na złoty kolor, nie przypalić. Zalać przegotowaną wodą, żeby wydobyć smak sosu. Zaczekać, kiedy boczek będzie miękki.

Osobno ugotować ok.1,5 litra wody z kaszą, wrzucić pokrojone ziemniaki w kostkę, kawałki papryki, dodać przyprawy, osolić do smaku. Kiedy ziemniaki i papryka będą miękkie, dodać boczek, pogotować jeszcze chwilę. Na talerzu posypać natką pietruszki.

Na drugie danie: gulasz po węgiersku

Składniki: 1 kg wieprzowiny, 2 łyżki smalcu, 3 cebule, 3 ząbki czosnku, 1 czerwona papryka, kilka pieczarek, sól, czarny pieprz, słodka papryka w proszku, pieprz ziołowy, pół szklanki kwaśnej śmietany. Zamiast talerzy: 4 małe, okrągłe chlebki razowe.

Wykonanie: wieprzowinę - najlepiej karkówkę - obrać z błon i pokroić na większe kawałki. W garnku rozpuścić smalec i obsmażyć mięso na ostrym ogniu, podlać wodą. Wsypać 3 łyżki słodkiej czerwonej papryki, rozprowadzić, chwilę dusić, dodać pokrojoną w kostkę cebulę, czerwoną paprykę i pieczarki. Doprawić solą, czarnym i ziołowym pieprzem, przykryć i dusić godzinę. Po godzinie spróbować, doprawić roztartym czosnkiem, ewentualnie dodać cebuli. Dusić dwie godziny. Z chlebków wyjąć miąższ, napełnić je gulaszem, ozdobić każdą porcję łyżeczką kwaśnej śmietany.

***

Zobacz także: Jak sobie sieknąć dobrego tatara? Przepisy na tatara

***

Na drugie danie: karkówka po madziarsku

Składniki: 1,5 kg karkówki w całości, 1 kg soli, 1 tubka węgierskiej papryki, główka czosnku, folia aluminiowa do pieczenia.

Wykonanie: na blaszce do pieczenia wysypać kilogram soli. Ułożyć na niej karkówkę, posmarowaną na wierzchu pastą paprykową. Przykryć mięso folią aluminiową. Piec w piekarniku nastawionym na 200 stopni Celsjusza przez 2 godziny.

Tak przyrządzoną paprykę możecie podać na gorąco z ziemniakami i ostrą sałatką z ogórków. Po wystygnięciu karkówka zamieni się w pyszną, pikantną wędlinę.

Na drugie danie: kurczak po węgiersku

Składniki: kurczak, pół szklanki miodu, tubka węgierskiej pasty paprykowej, 3 ząbki czosnku, sól, pieprz.

Wykonanie: kurczaka nacieramy solą z pieprzem. Odstawiamy na 3 godziny. Następnie zalewamy marynatą miodu i pasty paprykowej. Układamy w żaroodpornym naczyniu, dodajemy czosnek na smak. Polewamy zalewą i dokładnie mieszamy, tak by każdy kawałek mięsa był nią otoczony.

Pieczemy w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez 45 minut. Podlewamy sosem z pieczenia. Podajemy z ziemniakami pieczonymi z kminkiem.

Na drugie: naleśniki po meksykańsku

Składniki: 6 naleśników, 50 dag mielonej wołowiny, 2 pomidory, 1 czerwona papryka, 1 cebula, kukurydza z puszki, sól, pieprz, ostra papryka, pikantny sos chili, kwaśna śmietana.

Wykonanie: wołowinę przyprawić solą z pieprzem i przesmażyć na patelni. Przełożyć do rondelka, na tej samej patelni przesmażyć cebulę, dodać pokrojonego pomidora i paprykę, kukurydzę, dusić 10 minut. Dodać mięso, wymieszać, doprawić do smaku, podgrzać. Farsz nakładać na podgrzane naleśniki, zawinąć. Podawać z ostrym sosem chili i kwaśną śmietaną.

***

Zobacz także: Kuchnia staropolska na Wielkanoc. Mazurek, baby, baranek z masła, majonez - przepisy

***

Na drugie danie: papryka faszerowana mięsem mielonym

Składniki: 4 papryki. Na farsz: 50 dag zmielonej szynki, 10 dag ryżu, 1 cebula, 1 jajko, wędzona papryka w proszku, sól, pieprz.

Wykonanie: z papryk odciąć wierzch, wydrążyć, od środka posypać papryką, solą i pieprzem. Ugotować ryż, podsmażyć cebulę na patelni. W misce wymieszać mięso z jajkiem, cebulą, ryżem, doprawić do smaku. Nafaszerować papryki i wstawić do piekarnika w żaroodpornym naczyniu. Piec godzinę w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Po wyjęciu można posypać parmezanem.

Na drugie danie: schab z bakaliami

Składniki: 1 kg schabu bez kości, 4 łyżki miodu, 2 mandarynki, 1 papryka, garść bakalii, masło, sól, pieprz, wędzona papryka w proszku.

Wykonanie: mięso natrzeć solą i świeżo startym pieprzem. Delikatnie oprószyć papryką i wstawić do lodówki na dwie godziny. Wyjąć, polać miodem i rozsmarować pędzelkiem. Obsypać bakaliami, obłożyć cząstkami mandarynek i papryki, wiórkami masła, włożyć do rękawa foliowego. Piec godzinę w temperaturze 190 stopni Celsjusza.