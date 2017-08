Owocowe smaki. Przepisy na zupy owocowe, pierogi z jagodami i inne dania

Sierpień pachnie borówką i wiśnią. Dojrzewają jabłka i gruszki. Są jeszcze ostatnie brzoskwinie. To najlepszy czas na owocowe zupy, pierogi z jagodami, borówki ze śmietaną. Owocowa kuchnia jest słodka, pełna witamin i bardzo soczysta.

Owocowe zupy znów wracają do łask. W restauracji hotelu Montis w sezonie podawana jest zupa czereśniowa, z kartoflami i skwarkami. Agnieszka Filiks w swojej autorskiej restauracji „Willa Filiks” w Nałęczowie w sierpniową niedzielę podawała pyszną zupę wiśniową z ziemniakami zapiekanymi w boczku. Zupy owocowe były podstawą przedwojennej, ziemiańskiej kuchni.

Bardzo dobra zupa wiśniowa

Zajrzyjmy do książki kucharskiej „365 obiadów za 5 zł”. Oto oryginalny przepis: „Pół garnca dojrzałych, obranych z ogonków wisien, utłuc, z pestkami, wsypać trochę cynamonu, parę goździków, zostawić to wszystko na parę godzin w misce lub garnku; potem przefasować przez sito, wsypać pół funta cukru, szklankę wina czerwonego, kwartę wody, zagotować razem, ostudzić i wydać na stół z grzankami. Kto lubi, może zamiast wina, wlać pół kwarty rzadkiej kwaśnej śmietany” - radzi Lucyna Ćwierczakiewiczowa.

Równie doskonała jest zupa z jabłek, zwana kiedyś jabłczanką.

Jabłczanka nałęczowska

Składniki: 1 kg winnych jabłek. 5 goździków, 3 owoce kardamonu, 2 litry wody, szklanka śmietany, cukier, masło.

Wykonanie: jabłka obrać, pokroić w ćwiartki, usunąć gniazda nasienne. Włożyć do garnka, wrzucić goździki, zalać wrzątkiem. Kiedy jabłka zmiękną, wyjąć przyprawy. Zmiksować, doprawić śmietaną, podgrzać. Doprawić cukrem do smaku. Podawać z bułką, grzankami. Do zupy można także zrobić małe pierożki z jabłkami, które podaje się w zupie.

Jabłka na okrągło

Skromna surówka z jabłka i rzepy to doskonały sposób na zbicie wagi i oczyszczenie organizmu. Dwa jabłka dziennie potrafią skutecznie obniżyć poziom złego cholesterolu i zwiększyć produkcję dobrego cholesterolu w wątrobie.

W jabłkach znajdują się bezcenne przeciwutleniacze, które zabezpieczają przed tworzeniem się groźnych zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Jabłka są niskokaloryczne, przyspieszają przemianę materii oraz - co ważne przy odchudzaniu - hamują apetyt. To zasługa pektyn, które wypełniając żołądek powodują wysyłanie do mózgu sygnału o sytości.

Likier gruszkowy

Składniki: 2 kg słodkich gruszek, 1 litr wódki, 3 szklanki syropu cukrowego.

Wykonanie: dojrzałe gruszki obrać, pokroić, zalać wódką i odstawić w ciepłe miejsce na miesiąc. Przecedzić, wymieszać z syropem, przefiltrować i rozlać do butelek. Pyszności.

Nalewka z czarnej porzeczki według Hieronima Błażejaka

Składniki: 20 litrów czarnej porzeczki obranej z szypułek, 10 lasek wanilii, 10 cm cynamonu (grubej laski), 10 litrów 75-procentowego alkoholu, 5 kg cukru, 1 kg miodu wielokwiatowego, 4 litry 75-procentowej listkówki (nalewki z młodych listków czarnej porzeczki), 7 litrów wódki 40-procentowej.

Wykonanie: owoce i przyprawy zalać 75-procentowym alkoholem (sporządzonym ze spirytusu) i postawić w nasłonecznionym, ciepłym miejscu. Po pół roku nalew zlać, a owoce zasypać cukrem, dodać płynny miód i pozostawić na miesiąc, często wstrząsając butlą, aby cukier oraz miód dobrze się rozpuściły. Powstały syrop zlać i zmieszać z pierwszym nalewem i dodać 4 litry listkówki oraz 1 litrem syropu z listkówki (po zlaniu nalewu z listków zalewa się je syropem sporządzonym z 1 litra wody i 1 kg cukru w ilości takiej, aby syrop przykrył listki i trzyma minimum 1 miesiąc), zaś owoce ponownie zalać 7 litrami 40-procentowego alkoholu. Po upływie miesiąca zlać drugi nalew i połączyć z uprzednio przygotowaną mieszanką. Nalewka powinna dojrzewać co najmniej pół roku, ale im dłużej stoi, tym jest lepsza.

Pierogi zosinowskie z jagodami

Składniki: na ciasto: 1 kg mąki, 2 jaja, 2 łyżki cukru, drożdże, szczypta soli. Na farsz: 1 kg jagód, 1 szklanka cukru, śmietana.

Wykonanie: przygotować rozczyn z drożdży, wody, cukru. Odstawić, żeby drożdże ruszyły. Do miski wsypać mąkę, sól, dodać jaja i zaczyn, wyrobić ciasto. Rwać ciasto, robić okrągłe placuszki, nakładać jagody z cukrem, lepić pierogi.

Wrzucać po kilka pierogów na osolony wrzątek i gotować do wypłynięcia. Podawać ze śmietaną i cukrem.

Schab z brzoskwiniami

Składniki: 1 kg schabu bez kości, 4 łyżki miodu, 6 brzoskwiń, garść rodzynek, sól, pieprz, ostra papryka.

Wykonanie: mięso natrzeć solą i świeżo startym pieprzem. Nakłuć schab wzdłuż, do środka nałożyć brzoskwinie. Delikatnie oprószyć papryką i wstawić do lodówki na dwie godziny. Wyjąć, polać miodem i rozsmarować pędzelkiem. Obsypać rodzynkami. Włożyć do rękawa foliowego. Można dołożyć masła i kilka łyżek wody.

Piec godzinę w temperaturze 190 stopni Celsjusza. Podawać z ziemniakami z wody i sałatką z pomidorów i cebuli. Można podawać na zimno.

Śliwki w boczku

Składniki: 25 dag chudego wędzonego boczku, 25 dużych śliwek, 1 jabłko, 4 łyżki calvadosu, cukier.

Wykonanie: boczek schłodzić. Pokroić w cienkie plastry. Jabłko pokroić na kawałki, rozgotować i odparować. Doprawić cukrem i calvadosem. Kto lubi odrobiną cynamonu. Powstałym musem napełnić duże śliwki. Każdą śliwkę owinąć boczkiem i przekłuć wykałaczką. Upiec na ruszcie piekarnika na złocisty kolor. Śliwki można po wyjęciu z piekarnika skropić spirytusem i podpalić.