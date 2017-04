Przepisy na Wielkanoc. Jak zrobić jajka z chrzanem i faszerowane

Dzielimy się jajkiem jak opłatkiem. Dlaczego? Jajko jest zaczątkiem nowego życia. Początkiem życiowych zmian. Jest też symbolem wieczności, nieśmiertelności i nieprzemijalności człowieka. Skąd wzięły się pisanki? Według legendy zawdzięczamy je Marii Magdalenie, która pierwsza ujrzała zmartwychwstałego Jezusa i kiedy pobiegła do domu, zobaczyła, że jajka w koszyku zabarwiły się na czerwono. Pierwsi chrześcijanie zdobili jajka na czerwono, w kościele prawosławnym na Lubelszczyźnie do dziś taki kolor mają pisanki. Czerwień dominuje także w pisankach sprzedawanych na wielkanocnych kiermaszach – często z wyobrażeniem wielkanocnego baranka.

Jajka z chrzanem



Kolorowe pisanki są obowiązkowym wyposażeniem koszyczka ze święconką. Jajka od wieków uważane są za symbol życia i płodności. Starożytni filozofowie widzieli w skromnym jajku symbol czterech żywiołów: ziemi (skorupka), wody (białko), ognia (żółtko) i powietrza) – które jest zawsze pod skorupką na zaokrąglonym końcu.



Wielkanocne jaja gotuje się od ośmiu do piętnastu minut, po ugotowaniu przekłada do zimnej wody. Im dłużej w niej leżą, tym są potem smaczniejsze. Najlepsze są z solą i chrzanem. Można je posypać odrobiną świeżo zmielonego pieprzu. Na wielkanocnym stole powinny się także pojawić tradycyjne, polskie jajka faszerowane, które w skorupkach zapieka się w piekarniku. Są pyszne.

Tradycyjne jajka faszerowane



Składniki: 8 jajek, 1 łyżka masła, natka pietruszki, koperek, sól, pieprz, bułka tarta.



Wykonanie: 1 jajko odłożyć, resztę ugotować na twardo. Przekroić ostrym nożem na pół. Jajka wybrać ze skorupek i drobno posiekać.

W rondelku rozpuścić masło, dodać posiekane jajka, sól, natkę pietruszki i koperek. Do tego trochę pieprzu i bułki tartej. Wymieszać z surowym jajkiem. Podsmażyć. Napełnić farszem skorupki, posypać tartą bułką. Zapiec w piekarniku na złoty kolor.



Wiosennie



Wielkanoc to czas półmisków z przekąskami. Zadbajmy o to, żeby znalazły się na nich wędzone ryby. Plastry łososia przełożone małymi zielonymi ogórkami w towarzystwie kiełków ze słonecznika – to talerz lekki, który nie obciąży naszych żołądków.



Na półmisku z wędlinami niech znajdą się mięsa pieczone w piekarniku. Schab ze śliwką, pieczona szynka i boczek szpikowany czosnkiem. Jeśli już kupujecie wędliny w sklepie, rozejrzyjcie się za wędlinami dojrzewającymi w rodzaju polędwicy sopockiej. Na półmisku ozdabiajcie je na zielono.

Nie zapomnijcie o kilku rodzajach serów. Podane z plastrami gruszki – rozjaśnią wielkanocny stół. No i jak najwięcej sałatek. Wykorzystajcie w tym celu owoce: mandarynki i pomarańcze, grejpfruty, kiwi, mango. Cytrusy trzeba odfiletować, czyli ściągnąć gorzką błonę, chroniącą poszczególne cząstki owoców.



Poddając kilka przepisów pod uwagę życzymy wiosny w sercu i na stole.