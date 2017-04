Przepisy na Wielkanoc. Jak zrobić mazurek z pomarańczą?

Ciasto kruche z migdałami



Składniki: 100 g mąki pszennej, 25 g cukru pudru i tyle samo pudru z prażonych i mielonych migdałów, żółtko, 50 g masła pokrojonego w kostkę.



Wykonanie: składniki łączymy, w dołek z mąki dodajemy żółtko i masło. Zarabiamy nożem, ciasto chłodzimy godzinę, po tym czasie rozwałkowujemy je na kształt kwadratu i pieczemy w temperaturze 180 stopni przez 18 do 25 minut. Schładzamy.



Konfitura z pomarańczy



Składniki: 3 średnie pomarańcze, 180 g cukru, pół laski wanili.



Wykonanie: pomarańcze sparzamy w gorącej wodzie przez 3 minuty, hartujemy, obieramy do białej warstwy (albedo). Tę z kolei ścinamy dookoła za pomocą ostrego noża i wyrzucamy. Mielimy pomarańcze blenderem lub robotem kuchennym. Gotujemy z cukrem i wanilią około 20 - 30 minut. Wyjmujemy wanilię i gotujemy do konsystencji gęstej konfitury.



Ciepłą pomarańczową masą przykrywamy naszego mazurka, studzimy i dopiero kroimy na odpowiednie porcje. Dekorujemy według uznania.