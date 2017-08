Budują nowy basen. Większość kwoty daje miasto Lublin

Przy Szkole Podstawowej w Wólce Rokickiej powstanie hala, w której znajdzie się basen pływacki, rekreacyjny, brodzik dla dzieci, zjeżdżalnia, sauny wraz z zapleczem przeznaczonym do celów użytkowych i dydaktycznych.

– Aktualnie wykonywane są roboty żelbetowe, które polegają na wykonaniu płyt stropowych pod niecki basenowe, trwają roboty izolacyjne oraz prace związane z obsypywaniem obiektu – mówi Tomasz Strykowski, kierownik robót w Skanska, wykonawcy inwestycji.

Budynek nowego kąpieliska ma mieć 1100 mkw. powierzchni. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 24-metrowy, 4-torowy basen pływacki o głębokości od 1,2 do 1,8 metra. Jednorazowo na terenie hali basenowej będzie mogło przebywać do 40 osób. Basen rekreacyjny będzie mieć powierzchnię ok. 80 mkw. i głębokość od 0,9 do 1,2 m – będzie tam można organizować naukę pływania. Natomiast brodzik dla dzieci to minimum 10 mkw. Na spragnionych relaksu będzie czekać też wanna z hydromasażem dla 5 osób, sucha i mokra sauna oraz wewnętrzna zjeżdżalnia.

Warto też dodać, że budynek basenu będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów pod względem zużycia energii. – Zamontujemy m.in. energooszczędny dach hali basenowej. Poza tym, w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych, basen będzie wyposażony w urządzenia wytwarzające ciepło i energię elektryczną, kogenerator oraz panele fotowoltaiczne i solarne – dodaje Strykowski.

Budowa basenu w Wólce Rokickiej będzie kosztować 12 milionów złotych, z czego 9 milionów złotych pochodzi z kasy Lublina. Dotacja jest rekompensatą za możliwość dalszego składowania miejskich śmieci w Rokitnie.

Basen powstaje w trybie „zaprojektuj i zbuduj”. Skanska musiała wykonać projekt, uzyskać wszelkie pozwolenia i w końcu realizować inwestycję. Termin zakończenia prac przewidziany jest do końca grudnia 2017 roku. Pierwsze pluskanie zaplanowano na styczeń 2018 roku.