Nowy basen prawie gotowy. Powstaje koło Lubartowa, ale finansuje go głównie miasto Lublin

– Prowadzimy roboty tynkarskie, za moment zaczniemy prace wykończeniowe. Układanie płytek, posadzek oraz montaż urządzeń basenowych potrwa jeszcze kilka tygodni, do połowy lutego. Prace zakończymy w marcu – mówi Krystian Woś, kierownik projektu z firmy Skanska.

Pływalnia to kompaktowy obiekt o powierzchni ok. 1400 mkw. – Basen pływacki będzie mieć 24 metry długości, cztery tory o szerokości 2 metrów każdy. W najgłębszym miejscu będzie 1,8 metra, w najpłytszym 1,2 metra głębokości. Brodzik dla dzieci nieco ponad 11 mkw. lustra wody, a basen rekreacyjny 81,5 mkw. – dodaje Krzysztof Kopyść, wójt gminy Lubartów. – Na kąpielisku będą działać dwie sauny: sucha i mokra. Dzieci ucieszą się z 12-metrowej, wewnętrznej zjeżdżalni, dorośli zrelaksują się w wannie z hydromasażem – dodaje wójt. Jednorazowo z basenu będzie mogło korzystać 40 osób.

Do obsługi basenu gmina Lubartów już powołała Zakład Budżetowy. – Na razie nie wiemy, ile osób będzie zatrudnionych. Liczba pracowników niezbędnych do obsługi kąpieliska wyniknie z instrukcji obsługi tego obiektu, którą przekaże nam wykonawca obiektu. Ciekawostką jest fakt, że w ramach wyposażenia basen będzie wyposażony w specjalne odkurzacze wodne, niezbędne do utrzymania higieny stalowych niecek – dodaje wójt.