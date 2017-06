Oczyszczalnia ścieków przy ul. Sławińskiego zostanie przebudowana i zmodernizowana. W ramach przedsięwzięcia powstanie też, długo oczekiwana, kanalizacja sanitarna dla mieszkańców ul. Krańcowej.

– Nasza oczyszczalnia ścieków oddana do użytku w 1997 r. Miała posłużyć 10 lat, pracuje od 20 lat – mówi Tomasz Marzęda, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Lubartów. – To, że oczyszczalnia działa na takim poziomie, to efekt katorżniczej pracy naszych ludzi – podkreśla.

Dziennie do oczyszczalni trafia około 3 tys. metrów sześciennych ścieków. W wyniku procesów oczyszczania powstaje około 20 ton osadu, w którym pozostaje 90 proc. wody.

– Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje zakaz składowania osadów ściekowych na składowiskach. Więc cały osad przekazujemy do rolniczego zagospodarowania. To około 8 tysięcy ton rocznie – tłumaczy prezes.

Ten sposób zagospodarowania odpadów generuje olbrzymie koszty.

– Modernizacja pozwoli uzyskać osad składający się w 95 proc. z suchej masy i tylko w 5 proc. z wody, co znacznie zmniejszy koszty – dodaje Marzęda.

W oczyszczalni zostaną zainstalowane nowe urządzenia, w tym bezawaryjna krata mechaniczną. Planowane są dwa równoległe ciągi technologiczne. Po to, by zapewnić ciągłość pracy podczas przeglądów technicznych czy awarii.

Odwlekanie remontu groziło katastrofą ekologiczną. Zbiornik na ścieki uszczelniony jest milimetrową geomembraną.

– Zbiornik jest w użyciu już od 20 lat więc nie możemy wykluczyć zagrożenia nieszczelnością i przenikaniem zanieczyszczeń do gleby. Koszt uszczelnienia zbiornika jest porównywalny do budowy nowych obiektów – dodaje prezes.

Remont obiektu wykona Inżynieria Rzeszów S.A. Umowa opiewa na kwotę prawie 66,5 mln, z czego unijne dofinansowanie to 34,42 mln zł.

– Nie budujemy nowej oczyszczalni ścieków a rozbudowujemy i modernizujemy funkcjonujący zakład. Będziemy więc pracować na czynnym obiekcie. To trudne zadanie – nie ukrywa Jerzy Żyła, prezes zarządu Inżynierii Rzeszów S. A.

– Po zmodernizowaniu oczyszczalni ścieków powstający osad będziemy wykorzystywać do produkcji biogazu, co pozwoli na zmniejszenie kosztów zakupu energii – dodaje prezes PGK Lubartów.

Prace ruszą lada dzień. Zakończenie prac jest planowane na koniec sierpnia przyszłego roku.