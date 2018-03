Oświadczyny podczas przysięgi terytorialsów w Lubartowie [zdjęcia]

Ponad 120 terytorialsów zakończyło 16-dniowe szkolenie. Było to pierwsza prawdziwa przygoda dla osób, które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową. Żołnierze szkolili się od 3 do 18 marca.

Szkolenie zakończyło się uroczystą przysięgę wojskową, złożoną w niedzielę w Lubartowie. Żołnierze zasilą szeregi 21 Batalionu Lekkiej Piechoty w Lublinie i 22 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dęblinie. Podczas niedzielnej uroczystości Wojciech Ostrysz oświadczył się swojej dziewczynie.

Do tej pory odbyło się już sześć szkoleń podstawowych, każde zakończone złożeniem przysięgi wojskowej. W 2018 roku zaplanowanych jest osiem takich szkoleń. Obecnie w strukturze 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest ponad 1700 żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej i ponad 300 żołnierzy zawodowych. Proces formowania 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej zakończy się w 2018 roku.