Budowa S17 do Warszawy. Pierwsze utrudnienia już w tym miesiącu

Pod koniec ubiegłego tygodnia do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie trafił wniosek o wydanie ZRID, czyli pozwolenia na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do węzła Skrudki (wraz z węzłem) o długości ok. 20,2 km. Na drugi lubelski odcinek S17 pomiędzy węzłami Skrudki i Kurów Zachód, o długości ok. 13,2 km, wniosek ZRID został złożony do wojewody lubelskiego w dniu 19 sierpnia.

– Wydanie decyzji przez wojewodę lubelskiego umożliwi przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a wykonawca będzie mógł rozpocząć prace – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jest to czwarty wniosek ZRID na odcinek od węzła Kurów Zachód do końca obwodnicy Garwolina. – Szacujemy, że decyzje powinny być wydane do końca tego roku (dwie z tych decyzji wydaje wojewoda mazowiecki – przyp. red). Wykonawcy mogliby ruszyć z pracami w terenie na wiosnę 2017 roku – dodaje Nalewajko.

Na pozostałe trzy odcinki realizacyjne pomiędzy węzłem Lubelska pod Warszawą i początkiem obwodnicy Garwolina opracowywana jest dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Przypomnijmy, że S17 na odcinku od węzła Kurów Zachód do Wiązownej, do węzła Lubelska pod Warszawą ma powstać do końca 2019 roku.

Mimo że trwa procedura ZRID, to już pod koniec września kierowcy jadący tą drogą do Warszawy napotkają trudności. – Za Garwolinem w kierunku Warszawy, Budimex zacznie wykonywać kolejowy by-pass, objazd dla pociągów. Jest to przygotowanie do budowy nowego wiaduktu kolejowego nad S17 – dodaje Krzysztof Nalewajko.

A skoro już o utrudnieniach, to już od środy, za wiaduktem kolejowym w Konopnicy, na krajowej „19”, drogowcy zrobią przewężnie. Jest to związane z budową zachodniej obwodnicy Lublina, która ma być oddana do użytku pod koniec tego roku.