Przenosiny u bocianów. Ze starych dachów i niezabezpieczonych słupów

Do 2020 r. ma być przeniesionych 300 bocianich gniazd ze starych dachów czy niezabezpieczonych słupów energetycznych w bezpieczniejsze dla nich miejsca. Do końca lutego będzie przeniesionych 31 gniazd. Akcja ma pomóc w ochronie bocianów m.in. w Lubelskiem.

To jeden z elementów projektu ochrony bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski (cztery regiony: Podlaskie, Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie, Lubelskie), który do lipca 2020 r. realizuje wspólnie z innymi podmiotami Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP). Wartość projektu to 6 mln zł. Pieniądze pochodzą z UE z programu Life oraz od niemieckiej organizacji Vogelschutz Komitee e.V.

Do końca lutego będzie przeniesionych w bezpieczne miejsca 31 gniazd. Prace prowadzono już np. w rejonie Warszawy, Siemiatycz czy Białegostoku. Sprzyjają im zimowe warunki, gdy nie ma błota, a ziemia jest zamarznięta, bo wówczas łatwiej poruszać się w terenie – wyjaśnia Adam Zbyryt z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

– Podstawowym celem jest ochrona bociana białego poprzez zachowanie jego miejsc lęgowych oraz złagodzenie sytuacji konfliktowych na linii człowiek – przyroda – wyjaśnił PAP ideę przenoszenia bocianich gniazd koordynator projektu Adam Zbyryt.

Przenoszeniem gniazd zajmuje się firma energetyczna, która wygrała przetarg na te prace. – Przenoszone są gniazda posadowione na dachach i kominach budynków, starych, próchniejących drzewach, wolnostojących starych słupach elektroenergetycznych, czyli takie, które przy braku interwencji mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz samych bocianów – mówił.

Porażenia prądem, kolizje z liniami energetycznymi, zanikanie żerowisk są wymieniane wśród najważniejszych problemów, które zagrażają bocianom. Gniazda są przenoszone na wolnostojące słupy wyposażone w platformy. Przy okazji montowane są także budki lęgowe dla wróbli i mazurków. Zbyryt tłumaczy, że w trakcie badań przeprowadzanych przez PTOP okazało się, że ptaki – także szpaki czy kawki – chętnie zasiedlają gniazda bocianów.

Kolejne prace przy przenoszeniu bocianich gniazd będą się odbywać jesienią, gdy bociany odlecą. W ramach projektu PTOP będzie również prowadzić monitoring lęgów bocianów na terenie dziesięciu obszarów sieci Natura 2000. Mają też być wyremontowane ośrodki rehabilitacji bocianów w Biebrzańskim Parku Narodowym i Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi.

Według przeprowadzonego w 2014 roku międzynarodowego spisu bociana białego, polska populacja tych ptaków nie przekracza 45 tys. par lęgowych i jest nawet o 15-20 proc. mniejsza niż 10 lat wcześniej.

Nasze przyloty

W naszym regionie też już widać zagranicznych gości. Na stronie Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego obserwatorzy biorący udział w akcji Przyloty na Lubelszczyźnie informują o pierwszych pojawach.

21 lutego w Krężnicy Okrągłej obserwator Arek Żuchnik widział czajkę. Dzień wcześniej piec czajek w Łopocznie (powiat opolski) widzieli Przemysław Potakiewicz i Gerard Polakiewicz a w Żmudzi (powiat chełmski) obserwator Marcin Urban zobaczył kopciuszka.

28 skowronków w Janowcu już 10 lutego naliczyli obserwatorzy Magdalena Traciłowska i Sławek Ligęza.

- Celem naszej akcji jest zebranie informacji na temat fenologii wiosennych pojawów wybranych gatunków ptaków na Lubelszczyźnie. Akcja jest kontynuowana corocznie od 2012 roku – informują organizatorzy i proszą, by obserwacje zgłaszać do Kartoteki Awifauny Lubelszczyzny www.kartoteka.lto.org.pl wybierając akcję "Przyloty 2017".