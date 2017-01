24 nowe radiowozy i 49 nowych policjantów (zdjęcia, wideo)

49 osób wstąpiło w środę w szeregi lubelskiej policji. Podczas uroczystości policjantom zostały też przekazane kluczyki do 24 nowych radiowozów.

Wkrótce nowi policjanci wyjadą na kurs podstawowy do szkoły Policji. Po powrocie zasilą szeregi komend w: Lublinie, Białej Podlaskiej, Zamościu, Chełmie, Hrubieszowie, Krasnymstawie, Kraśniku, Lubartowie, Łukowie, Opolu Lubelskim, Puławach, Świdniku i KWP w Lublinie.

Lubelscy policjanci otrzymali także w środę 24 nowe pojazdy. To zarówno oznakowane jak i nieoznakowane samochody: citroen berlingo, ford transit, kia cee'd, skoda yeti oraz volkswagen. Auta trafią do komend w: Lublinie, Chełmie, Białej Podlaskiej, Kraśniku, Krasnymstawie, Parczewie, Lubartowie, Łęcznej, Tomaszowie Lubelskim, Radzyniu Podlaskim i do KWP w Lublinie.

W sumie w całym ubiegłym roku lubelski garnizon wzbogacił się o 60 środków transportowych, to m.in.: radiowozy, furgony, przyczepy z namiotami pneumatycznymi oraz łódź.