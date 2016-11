42 mln zł na rozbudowę COZL

42 mln zł – to kwota, jaka pojawiła się w zmodyfikowanym wniosku o przesunięcie na przyszły rok dotacji na rozbudowę i modernizację Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Teraz musi go zaakceptować Ministerstwo Rozwoju, a później Ministerstwo Finansów.

– Konieczna jest jednak inwentaryzacja placu budowy i sprawdzenie tego, co zostało wykonane i co jeszcze zostało do wykonania – zaznacza Beata Górka, rzeczniczka marszałka województwa lubelskiego.

Przypomnijmy, że modyfikacja wniosku była konieczna ze względu na odstąpienie od umowy polsko-czeskiego konsorcjum firm Block i JP Contracting, które było odpowiedzialne za rozbudowę. Wykonawca stwierdził, że został do tego zmuszony m.in. ze względu na zastrzeżenia do poręczenia finansowego na rozbudowę COZL.

– W naszej ocenie poręczenie finansowe, którego udzielił nam Raiffeisen Bank Polska spełnia wszystkie żądania ze strony wykonawcy i zapobiega niekontrolowanemu wypływowi pieniędzy z budowy – podkreślał Maciej Kondratowicz-Kucewicz, p.o. dyrektora COZL.

Być może w czwartek pojawią się dodatkowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy. Konsorcjum zwołuje konferencję prasową w biurze budowy przy ul. Jaczewskiego.