Alkohol i tańce w biurze Nowoczesnej? Wyciekło nagranie, co na to władze partii?

Na redakcyjną skrzynkę dostaliśmy film na którym widać m.in. działaczy z lubelskiej młodzieżówki Nowoczesnej. Ze smartfona leci piosenka Liroya (obecnie posła Kukiz'15), na stole stoi wódka, a w tle banner z logiem partii. Młodzi ludzie tańczą w rytm muzyki do słów "Skaczcie do góry jak jeb... kangury".

Na filmie widać m.in. Daniela Olecha, który zrezygnował ze stanowiska przedwodniczącego młodzieżówki po konferencji z "polską Angelina". Według naszego informatora impreza miała się odbywać w styczniu w biurze Nowoczesnej w Lublinie po wspólnej akcji młodych działaczy partii oraz Wolnej Lubelszczyzny dotyczącej medycznej marihuany.

Daniel Olech, były przewodniczący lubelskiej młodzieżówki zaprzecza. - To nieprawda. To było w prywatnym lokalu - tłumaczy. - Świętowaliśmy, bo naszemu koledze kilka dni wcześniej urodziło się dziecko. To był cyniczny taniec. Mieliśmy organizować wspólne wydarzenie z Kukiz'15 dotyczące marihuany medycznej, ale chwilę przed oni się wycofali i zrobili swoje własne - tłumaczy Olech.

Na filmie widać także Marcina Garbowskiego z Wolnej Lubelszczyzny. Garbowski nie chce tłumaczyć gdzie bawili się działacze. - To było spotkanie integracyjne po wspólnej akcji – mówi. - Nowoczesna ma większy problem z samą centralą. To oni doprowadzili do tego, że partia ma 4 proc. poparcia, a nie Daniel Olech – dodaje.

Były przewodniczący, który stracił stanowisko po wspólnej konferencji z Agnieszką Orzechowską znanej jako polska Angelina mówi, że nagranie zostało upublicznione bez zgody młodych działaczy.

O film zapytaliśmy Jacka Burego, szefa lubelskiej Nowoczesnej. - Daniel Olech tłumaczył nam, że na filmie widać prywatne pomieszczenia. To jest niestosowne, że na tle bannera urządzono imprezę. To na 90 proc. biuro Nowoczesnej. Nie jesteśmy w stanie zapanować nad wybrykami młodych ludzi, ale chcemy ich uczyć odpowiedzialności – mówi Bury.

Lubelscy działacze czekają na decyzję o ewentualnych konsekwencjach dla Olecha. Adam Kądziela, przewodniczący Forum Młodych Nowoczesnych złożył wniosek do zarządu partii. Chce by szef partii, Ryszard Petru złożył do sądu koleżeńskiego wniosek o wykluczenie z partii Daniela Olecha i zawieszenie go w prawach członka Nowoczesnej na okres postępowania dyscyplinarnego.

W swoim wpisie na Twitterze dodał: „Nie ma zgody na działanie w sprzeczności z wartościami, które reprezentujemy w .N. Nagranie potwierdza słuszność złożonego wczoraj wniosku.”