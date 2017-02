Budowa IKEA w Lublinie i nowego układu drogowego. Najnowsze zdjęcia z drona

Sklep IKEA w Lublinie będzie jednym z największych w Polsce. Prace na placu budowy idą w ekspresowym tempie. Wszystko więc wskazuje na to, że już za kilka miesięcy będzie się tam można wybrać na pierwsze zakupy.

Stalową konstrukcję przy al. Spółdzielczości Pracy powoli otaczają już charakterystyczne, niebieskie ściany. Sklep IKEA w Lublinie będzie liczył 35 tys. mkw powierzchni. Pod tym względem będzie ustępował tylko obiektowi we Wrocławiu. Obok sklepu skandynawskiego giganta powstaje niewielkie centrum handlowym. Całość ma liczyć 57 tys. mkw powierzchni.

Budowa trwa od października. Z zapowiedzi inwestora wynika, że sklep IKEA będzie gotowy w trzecim kwartale tego roku. W kolejnym kwartale pierwszych klientów przyjmie centrum handlowe.

Obecnie budowlańcy pracują również nad przebudową układu drogowego wokół sklepów. Jednym z jego głównych elementów będzie wiadukt, który pozwoli na bezpieczny zjazd z al. Spółdzielczości Pracy. Klienci będą mieli do dyspozycji 2000 miejsc postojowych.

Według inwestora, przy budowie całego kompleksu będzie pracowało ok. 2 tys. osób. W centrum handlowym ma powstać ok. 400 nowych miejsc pracy. Do tego należy doliczyć posady w samym sklepie IKEA. Firma zatrudni u nas ok. 220 osób. Już pierwsza rekrutacja pokazała, że szwedzka sieć to atrakcyjny pracodawca. Na 23 stanowiska kierownicze w Lublinie zgłosiło się ponad 1500 kandydatów. Nabór na pozostałe stanowiska rozpoczął się z początkiem tego roku. Prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej IKEA.pl/Lublin (zakładka oferty pracy). Firma szuka obecnie m.in. pracowników do działu sprzedaży, logistyki czy firmowej restauracji. Minimalna płaca to 20 zł za godzinę.

Zdjęcia: Marcin Tarkowski / Piximo.pl