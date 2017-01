CBA kontra Żuk. Jest opinia prawna i decyzja w sprawie głosowania w Radzie Miasta

Termin wyznaczony radnym przez wojewodę na podjęcie takiej uchwały upłynie 28 stycznia. Aby dochować tego terminu konieczne byłoby zwołanie dodatkowego, nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miasta. Zwołanie takiej sesji wykluczył dziś przewodniczący rady, powołując się na opinię prawną sporządzoną przez zewnętrznego eksperta. Opinię zamówił prezydent na prośbę przewodniczącego rady.

– Rada Miasta nie ma żadnego obowiązku w przedmiocie odbycia tej sesji na wniosek wojewody lubelskiego – mówi Piotr Kowalczyk, przewodniczący Rady Miasta. Podkreśla, że sam nie ma możliwości zwołania takiej sesji i dodaje, że Rada Miasta już raz, 14 listopada, stwierdziła w swej uchwale brak podstaw do odsunięcia prezydenta od władzy. Listopadowa uchwała została podjęta w związku z wezwaniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, sprowadzającym się do tego samego, co grudniowe wezwanie wojewody. – Nie ma żadnych nowych przesłanek – mówi Kowalczyk.

Na to, że sprawa została już rozstrzygnięta przez Radę Miasta zwraca też uwagę autor opinii prawnej, dr hab. Sławomir Patyra z Katedry Prawa Konstytucyjnego UMCS.

Listopadowa uchwała była podjęta na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek prezydenta Lublina, który dziś wyklucza złożenie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej sesji. – Nie widzę powodu – mówi Krzysztof Żuk i podkreśla, że do 16 stycznia dostał od wojewody czas na złożenie wyjaśnić i zamierza je w tym terminie złożyć.

Nadzwyczajna sesja przed 28 stycznia nie jest jednak całkiem wykluczona, bo może o nią zawnioskować także grupa radnych.

Jeżeli do 28 stycznia radni nie podejmą uchwały, której domaga się wojewoda, to będzie on mógł wydać zarządzenie zastępcze stwierdzające, że Żuk przestał być prezydentem. Uchwała taka, lub zarządzenie, skutkować może pozbawieniem prezydenta władzy tylko w przypadku, gdyby prezydent nie złożył odwołania do sądu administracyjnego lub gdyby sąd oddalił jego odwołanie prawomocnym wyrokiem.