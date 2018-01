Czy patriota śpi w pościeli z orłem? Nowa gazeta w Lublinie

– Tu naprawdę czuło się ciśnienie wolności. Miasto było „pod parą” – przekonuje w słowie wstępnym Tomasz Pietrasiewicz, dyrektor Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN i pomysłodawca nowego wydawnictwa. – Stąd pomysł, by o tym wszystkim opowiedzieć i pokazać nasze miasto na tle Wielkiej Historii.

Pierwszy numer gazety „PA.RA” właśnie się ukazał. Duży format, dwa kolory czcionki, 12 stron. Na pierwszej stronie duże czarno-białe zdjęcie lokomotywy parowej. To symboliczne nawiązanie do tytułu nowego wydawnictwa. Wydawnictwa, które ma „wskrzesić i pokazać ducha wolności, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat”, jak przekonuje Tomasz Pietrasiewicz.

Temat (pierwszego) numeru to historia żydowskiego siłacza Zygmunta Breitbarta pióra Piotra Nazaruka. Kolejną stronę zajmują sylwetki trzech „geniuszy z Lublina”. Zdaniem twórców pisma na takie wyróżnienie zasługują: konstruktor samolotów Zygmunt Puławski, architekt Józef Szanajca i poeta Józef Czechowicz. Jest też rubryka (stała) poświęcona najważniejszej lubelskiej ulicy czyli Krakowskiemu Przedmieściu i szpalta z wierszem lubelskiego poety.

– Wolność i niepodległość budowali też zwykli ludzie. O nich właśnie chcieliśmy opowiadać – tłumaczy koncepcję pisma Grzegorz Jędrek, rzecznik ośrodka.

– Apelujemy też do mieszkańców Lublina o dzielenie się z nami historiami o postaciach, które w tym czasie żyły, a swoją pracą i działaniami wpisywały się w ideę naszego pisma – dodaje Joanna Zętar.

„Zwykłym ludziom” i ich pasjom jest poświęcona jedna z najciekawszych stałych rubryk pisma. Maciej Tuora (tekst) i Maciej Pałka (rysunki) rozmawiają z Cezarym Hunkiewiczem z Brain Damage Gallery o sztuce ulicznej. Wywiad-komiks ma chyba największy potencjał, by przyciągnąć młodych czytelników. Bo to głównie do lubelskiej młodzieży jest skierowna papierowa gazeta.

– Drewniane skrzynki z logo PA.RY pojawiły się już w lubelskich szkołach średnich i innych miejscach – mówi Grzegorz Jędrek.

Na liście punktów dystrybucyjnych są 54 lokalizacje: szkoły, uczelnie, biblioteki, ośrodki kultury, kawiarnie i noclegownia Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta.

W skrzynkach, co trzy tygodnie, będzie można znaleźć nowe numery pisma.

PA.RA w nakładzie 3 tysięcy egzemplarzy ma się ukazywać drukiem do końca roku. Wydawnictwo jest częścią obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, które w naszym mieście odbywają się pod hasłem „Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wolność”.

Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN w 2017 r.

5309 osób odwiedziło ekspozycję stałą „Pamięć miejsca”, 48 proc. z nich to obcokrajowcy.

29887 przeszło Trasą Podziemną

6378 wzięło udział w warsztatach organizowanych przez Dom Słów

13 różnych wydawnictw książkowych ukazało się pod szyldem ośrodka

178 powstało nowych nagrań do bazy Historii Mówionej (obecnie baza liczy 259740 minut nagrań)

12065 skanów z Kuriera Lubelskiego wykonali pracownicy ośrodka