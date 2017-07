Duże zmiany w szpitalu przy al. Kraśnickiej. Lądowisko już, potem SOR

– Lądowisko zostało już dostosowane do nocnych lotów. Za kilka dni mamy dostać pozwolenie – mówi Gabriel Maj, dyrektor szpitala przy al. Kraśnickiej. - Koszt dostosowania lądowiska to około 700 tysięcy złotych. W czasie remontu lądowiskiem zastępczym był dla nas szpital dziecięcy, który z kolei w czasie swojego remontu korzystał z naszego lądowiska.

To część większej inwestycji, która zakłada też rozbudowę i modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego. Szpital ogłosił już przetarg na roboty budowlane dotyczące SOR-u. Oferty można składać do 1 sierpnia do godz. 10. Składając ofertę każdy wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 200 tysięcy złotych. Po remoncie oddział będzie miał znacznie większą powierzchnię.

– Wpłynie to z pewnością na komfort pacjentów i usprawni realizację systemu tzw. triażu czyli segregacji pacjentów. Będziemy też korzystać z zupełnie nowej aparatury – zaznacza dyrektor Maj. – Zakończenie inwestycji planujemy na połowę przyszłego roku. Całkowity koszt to 9 mln zł z czego połowa pochodzi z ministerstwa infrastruktury a połowa ze środków urzędu marszałkowskiego.

Na tym jednak nie koniec. Szpital planuje już kolejne poważne remonty - oddziału chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii, ośrodka rehabilitacji leczniczej, wojewódzkiej przychodni specjalistycznej. Chodzi też o remont oddziału urologii i onkologii urologicznej oraz przebudowę oddziału ginekologii i położnictwa. Łączny koszt przekroczy 22 mln zł. Ta inwestycja ma być realizowana w ramach większego projektu, w którym uczestniczy sześć szpitali marszałkowskich: poza szpitalem przy al. Kraśnickiej - Szpital Neuropsychiatryczny i im. Jana Bożego w Lublinie w Lublinie, wojewódzki szpital w Białej Podlaskiej, szpital „papieski” w Zamościu, i wojewódzki szpital w Chełmie.