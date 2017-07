Szczepienia i wykrywanie wad wzroku. Więcej pieniędzy na profilaktykę

Jeszcze w tym roku wesprze realizację czterech programów w gminie Lublin kwotą w wysokości blisko 300 tysięcy złotych.

– Dyrektor lubelskiego oddziału po dokonaniu oceny nadesłanych wniosków oraz załączonych dokumentów decyzję o dofinansowaniu czterech programów, które mają przyczynić się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców – mówi Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka lubelskiego NFZ.

Dofinansowanie z lubelskiego NFZ uzyskają programy: wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas drugich szkół podstawowych na terenie Lublina (wartość dofinansowania – ok. 19,8 tys. zł), profilaktyki zakażeń pneumokokowych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat (96 tys. zł), profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65. roku życia (ok. 116 tys. zł) oraz szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 letnich mieszkanek Lublina (ok. 64 tys. zł).

NFZ dopłaca do samorządowych programów profilaktycznych od tego roku. – Aby otrzymać dofinansowanie w przyszłym roku gminy muszą złożyć wnioski do 1 września tego roku – informuje Bartoszek.