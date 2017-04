Jest wyrok w sprawie elektrowni na słomę w Lublinie

Przed chwilą zapadł wyrok w sądowym sporze między firmą, która chce przy ul. Mełgiewskiej zbudować elektrownię na słomę a miastem, które blokuje tę inwestycję. Sąd nie rozstrzygnął merytorycznie tego sporu. Sprawa wróci do ponownego rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze z czysto formalnego powodu.

Elektrownię u zbiegu ulicy Mełgiewskiej i Tyszowieckiej planowała spółka TergoPower Lublin, która potrzebowała korzystnej decyzji środowiskowej od Urzędu Miasta. Jednak Ratusz odmówił wydania takiej decyzji tłumacząc, że inwestycja byłaby niezgodna z planem zagospodarowania terenu. Inwestor odwoła się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które utrzymało w mocy rozstrzygnięcie Urzędu Miasta.

Decyzja SKO została zaskarżona przez inwestora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który dziś w swym wyroku unieważnił tę decyzję. Powód był czysto proceduralny: swą decyzję SKO wydało trzy dni po śmierci kobiety będącej sąsiadką planowanej inwestycji, o której to śmierci kolegium nie wiedziało. - Sąd nie zajmował się kwestią zgodności do inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego - przyznał sędzia.

Tuż po ogłoszeniu wyroku obecny w sądzie prezes spółki TergoPower stwierdził, że jest za wcześnie na komentarze. Przeciwnicy inwestycji nie są usatysfakcjonowani dzisiejszym orzeczeniem, bo nie rozstrzyga ono merytorycznie całej sprawy.

Rozstrzygnięcie może nastąpić nieprędko, bo SKO, które nie zamierza odwoływać się od dzisiejszego wyroku, musi teraz ustalić następców prawnych zmarłej kobiety, co nie zawsze następuje szybko.