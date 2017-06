Znana jest już pełna lista projektów zgłoszonych przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego Lublina. To 105 projektów małych i 51 dużych.

Wśród zgłoszonych projektów można znaleźć tak nietypowy pomysł jak to, by dyrekcja Zarządu Dróg i Mostów „poczuła swoje inwestycje na własnej skórze”. Projekt zakłada zaplanowanie czasu dyrektorowi Zarządu Dróg i Mostów oraz jego zastępcom tak, by w każdym miesiącu spędzali cztery godziny na pieszych podróżach, cztery na podróżach rowerem i cztery na przejazdach autobusami.

W wykazie można znaleźć także pomysły na: • rozbudowę sieci Lubelskiego Roweru Miejskiego o wypożyczalnie przy Kasprowicza, nad Zalewem Zemborzyckim, czy przy ul. Kolorowej oraz powiększenie stacji istniejących na pl. Wolności oraz za Ratuszem. • Wśród projektów jest też urządzenie łaźni dla bezdomnych • stworzenie kawiarenki dla osób chcących przełamać bariery w posługiwaniu się językiem obcym, • sterylizację psów i kotów, czy też • wyznaczenie cmentarzyska dla zwierząt domowych.

Teraz urzędnicy sprawdzają ich zgodność z regulaminem, wyniki tej oceny mają być znane w lipcu.

Autorzy projektów, które zostaną uznane za niezgodne z regulaminem, a przez to niedopuszczone do głosowania, będą mieć 7 dni na odwołanie się od tej oceny.

Głosowanie ma potrwać od 25 września do 10 października.