Przebudowa, która miała się zakończyć jeszcze w zeszłym roku jest zaawansowana w 80 proc. W tym tygodniu drogowcy mają się zabrać za układanie asfaltu po stronie ul. Wrońskiej. Zasadnicza część robót ma się skończyć około Bożego Ciała, które przypada w tym roku na 15 czerwca.

Tuż po święcie otwarte dla ruchu mają być obie połówki jezdni i już tylko lokalnie będzie można się spodziewać zwężenia drogi. Wszystko ma się skończyć jeszcze w czerwcu. Kierowcy dostaną do dyspozycji nowy odcinek Garbarskiej dochodzący do Drogi Męczenników Majdanka naprzeciw Wrońskiej i tu ma działać pierwsza z dwóch nowych sygnalizacji. Druga powstaje na skrzyżowaniu ze Startową.

Tuż obok szykują się kolejne zmiany. Miasto właśnie ogłosiło przetarg na przebudowę skrzyżowania Drogi Męczenników Majdanka z ul. Lotniczą. Ma się ona zakończyć – jak wymaga Zarząd Dróg i Mostów – najpóźniej w czerwcu przyszłego roku, chociaż miasto liczy na to, że wykonawcy szybciej uwiną się z pracami, możliwe że nawet do końca kwietnia.

Na czym polegać ma przebudowa? Droga Męczenników Majdanka zostanie poszerzona tak, aby kierowcy zbliżający się do skrzyżowania (zarówno od strony centrum, jak i od Felina) mieli do wyboru trzy pasy ruchu: jeden do skrętu w lewo, jeden do jazdy na wprost i jeden do jazdy na wprost lub w prawo. Jednocześnie zamontowana ma być nowa sygnalizacja świetlna, która ma zapewnić skręcającym w lewo w Lotniczą, że nikt nie zajedzie im drogi. Może się to jednak odbić na płynności ruchu.

Dodatkowe pasy ruchu będą ogólnodostępne, ale tylko przez rok. Później będą przekształcone w buspasy, służące zarazem pojazdom skręcającym w prawo. – Nastąpi to dopiero w roku 2019 – zastrzega Karol Kieliszek z Urzędu Miasta.

W ramach przebudowy skrzyżowania przeniesione mają być przystanki, które „przejdą” na drugą stronę ul. Lotniczej. To oznacza, że przystanek znajdujący się przy sklepie Społem będzie zlokalizowany przy kościele. Ten dla jadących do centrum będzie zlokalizowany już za ul. Lotniczą, na wysokości stacji paliw.