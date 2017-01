Kierowcy pytają: Czy znikną kursy redukujące 6 punktów karnych?

W mediach specjalistycznych pojawiło się ostatnio wiele sprzecznych informacji dotyczących daty zakończenia kursów redukujących liczbę punktów karnych. Niektóre podawały, że kursy znikną z dniem 1 stycznia lub w połowie 2017 roku.

– Wejście w życie przepisów wprowadzających kurs reedukacyjny w miejsce egzaminu sprawdzającego kwalifikacje dla kierowców, którzy przekroczyli 24 punkty za wykroczenia w ruchu drogowym, a także przepisów dotyczących sposobu gromadzenia i likwidowania punktów za wykroczenia w ruchu drogowym, zostało przesunięte na 4 czerwca 2018 roku – rozwiewa wątpliwości zespół prasowy Ministerstwa Infrastruktury. – Do 3 czerwca 2018 r. kierowcy uzyskujący i przekraczający dopuszczalną liczbę punktów karnych będą traktowania tak, jak dotychczas.

Oznacza to, że w dalszym ciągu kierowca będzie mógł co pół roku udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i odbyć stosowne szkolenie, dzięki któremu pozbędzie się 6 punktów karnych.

– Co roku z kursu redukującego punkty karne korzysta u nas od 800 do 1000 kierowców – mówi Artur Banaszkiewicz, zastępca dyrektora WORD Lublin. – Kurs trwa 6 godzin i jest podzielony na dwie części. Spotkanie z psychologiem transportu trwa 3 godziny, kolejne trzy z policjantem – dodaje dyr. Banaszkiewicz.

Kurs kosztuje 330 złotych i redukuje z konta 6 najstarszych punktów karnych.