Operacje z lubelskiej kliniki były transmitowane do Krakowa. Fot. Wojciech Nieśpiałowski

Specjaliści z Kliniki Chirurgii Naczyń SPSK1 w Lublinie wykonują najwięcej takich operacji w kraju.

– Do tej pory wykonaliśmy ich ponad 40 – mówi dr hab. n.med. Tomasz Zubilewicz, kierownik kliniki. – Nasza metoda w porównaniu do leczenia konwencjonalnego przynosi świetne rezultaty. Pacjenci wracają do pełnej sprawności, mogą być aktywni fizycznie. Nareszcie możemy im efektywnie pomóc.

Po wkłuciu do naczynia, lekarze rozszerzają je i wszczepiają stenty, które zostają tam na zawsze. Efekty są już na drugi dzień. Dlatego do lubelskiej kliniki trafiają pacjenci z całej Polski.

– Coraz częściej są to osoby w wieku 20–30 lat – zaznacza dr n.med. Jakub Kęsik. – Bardzo często też młode kobiety, u których problemy pojawiają się w okresie okołoporodowym, a także osoby po wypadkach komunikacyjnych, u których wystąpiła rozległa zakrzepica.