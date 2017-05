Plany rozbudowy hali odlotów lotnisko ogłosiło już w ubiegłym roku. Projekt przygotowało to samo studio architektoniczne, które zaprojektowało istniejący terminal – Are Stiasny & Wacławek. Pod koniec kwietnia ogłoszono przetarg na wykonanie prac budowlanych. Oferty można składać do 22 maja, a umowa z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą ma zostać podpisana w ciągu 60 dni.

– Decydujące będzie kryterium najniższej ceny, dlatego nie spodziewamy się odwołań, które mogłyby spowodować przesunięcie tego terminu – mówi Piotr Jankowski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Lublin.

Według przyjętego harmonogramu, od momentu podpisania umowy wykonawca będzie miał 245 dni, czyli nieco ponad osiem miesięcy na wybudowanie nowej części terminala. Do załatwienia pozostaną jeszcze kwestie związane z odbiorami technicznymi i certyfikacją odpowiednich służb.

Według ogłaszanych w grudniu planów prace budowlane miały zakończyć się w listopadzie tego roku. Teraz wiadomo, że ten termin ulegnie przesunięciu.

– Chcielibyśmy, żeby od sezonu letniego w 2018 roku nowa hala odlotów była do dyspozycji pasażerów – mówi Jankowski. I dodaje, że w trakcie rozbudowy lotnisko będzie funkcjonować normalnie. – Mogą być niewielkie utrudnienia, ale nie przewidujemy wyłączania terminala z użytkowania – zapewnia.

Nowa hala powstanie przy wschodnim skrzydle budynku lotniska, w kierunku bazy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej. W przebudowanej części terminala znajdzie się m.in. poczekalnia odlotowa dla pasażerów strefy Schengen z wyjściami dla podróżnych, nowy punkt kontroli bezpieczeństwa, pomieszczenia Służby Ochrony Lotniska, Służby Celnej, Służby Granicznej, poczekalnie komercyjne, salonik dla pasażerów klasy biznes, toalety i pomieszczenia techniczne.

Obiekt będzie miał 35 m długości, 62 m szerokości i 8 m wysokości. Jego powierzchnia zwiększy się w ten sposób o 1,8 tys. mkw. Istniejąca hala odlotów zostanie dostosowana w całości do obsługi ruchu spoza strefy Schengen wraz z nowymi stanowiskami kontrolerskimi Straży Granicznej.

Inwestycja pochłonie ok. 5,5 mln zł. Pozwoli lotnisku obsłużyć nawet do 1 mln pasażerów rocznie.

Przypomnijmy, że pierwsze projekty przewidywały dwa razy większy niż obecnie terminal, ale unijni eksperci zalecili go zmniejszyć. Szybko okazało się, że jest za mały, aby obsłużyć rosnącą liczbę pasażerów.

Tendencja wzrostowa

W kwietniu br. lubelskie lotnisko obsłużyło 33 tys. 350 osób – o prawie tysiąc więcej niż przed rokiem. Rozpoczyna się sezon letni i wkrótce do rozkładów wejdą kolejne nowe połączenia, co jest gwarancją utrzymania tendencji wzrostowej. Od 21 maja do Liverpoolu zaczną latać tanie linie Wizz Air. Ten sam przewoźnik od 19 czerwca będzie wykonywał loty do Tel Awiwu, a dzień wcześniej rejsy w tym samym kierunku uruchomią Polskie Linie Lotnicze LOT. Trzy sezonowe nowości szykuje firma Small Planet, która oferuje wyloty na wakacyjny wypoczynek do Barcelony, Burgas i Heraklionu, a melodią nieco dalszej przyszłości są proponowane przez nią od grudnia do lutego przyszłego roku połączenia do Werony.