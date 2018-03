Lubelskie: 100 pomników, tablic i obelisków do usunięcia [lista]

W województwie lubelskim jest ponad sto pomników, obelisków bądź tablic upamiętniających komunizm. Właściciele terenów, na których się znajdują – w zdecydowanej większości lokalne samorządy – czas na ich usunięcie mają do końca marca.

Chodzi o zapisy tzw. ustawy dekomunizacyjnej, która nakazuje usunięcie z przestrzeni publicznej pomników, obelisków czy tablic upamiętniające komunizm lub inny ustrój totalitarny, bądź osoby z nim związane. Pierwotnie miało to nastąpić do 22 października, ale w wyniku nowelizacji ustawy ten termin został skrócony do 31 marca.

– Na terenie naszego województwa rozpoznaliśmy 103 przypadki, w których obiekty naruszają postanowienia ustawy dekomunizacyjnej. W większości z nich gminy przystąpiły już do realizacji zapisów ustawy, część pomników czy tablic już została zdemontowana – mówi Lucjan Osiecki z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

Mowa m.in. o tablicach na dworcu PKP w Parczewie, Urzędzie Gminy w Jabłonnej czy siedzibie delegatury LUW w Chełmie, które już zostały usunięte. Nieco inaczej było w przypadku pomnika przy ul. Śląskiej w Zamościu, na którym wystarczyło usunąć znak sierpa i młota i doprecyzować napis. Do końca marca zniknąć mają też tablice przy ulicach Bernardyńskiej i 1 Maja w Lublinie oraz ta w Zamościu, która upamiętnia Różę Luksemburg.

Jeśli samorządy nie zrealizują zapisów ustawy w wyznaczonym terminie, decyzję nakazującą usunięcie obiektów wyda wojewoda. Jeśli i to nie przyniesie skutku, zostaną one zdemontowane na koszt Skarbu Państwa. Właściciele nieruchomości będą jednak musieli zwrócić wydane na ten cel pieniądze.

– Można powiedzieć, że to drugi etap dekomunizacji – podkreśla wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. - Mamy za sobą dekomunizację ulic, która w województwie lubelskim na tle innych województw przebiegła spokojnie. Wydaje mi się, że podeszliśmy do tego roztropnie i nowe propozycje nie budzą większych wątpliwości. Liczę na to, że podobnie będzie w przypadku pomników i tablic upamiętniających totalitarny system komunistyczny i osoby z nim związane.

Okazuje się jednak, że nie wszyscy patroni, którzy w wyniku dekomunizacji „stracili” swoje ulice, nie mogą być upamiętniani na pomnikach. Przykładem może tu być Józefów w powiecie biłgorajskim, gdzie na początku roku z mapy zniknęła ulica Miszki Tatara. Pozostał jednak monument upamiętniający radzieckiego żołnierza, który zginął broniąc mieszkańców tej miejscowości.

– Pomnik symbolizuje dwie osoby: Miszkę Tatara i jednego z żołnierzy Armii Krajowej, którzy zginęli w obronie Józefowa i jest poświęcony konkretnemu wydarzeniu. Natomiast ulica Miszki Tatara dotyczyła całego jego życiorysu. Staramy się rozdzielić te dwa konteksty i skłaniamy się ku pozostawieniu pomnika – mówi dr Rafał Drabik z lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Podobnie może być w przypadku popiersia Grzegorza Leopolda Seidlera. Były rektor UMCS niedawno przestał być patronem skweru w centrum miasteczka akademickiego, na którym pozostało przedstawiające jego wizerunek popiersie. – Tu mamy do czynienia z przedstawieniem szeregu byłych rektorów i prorektorów uczelni. Jesteśmy w trakcie analizy tego przypadku. Nie wydaliśmy jeszcze ostatecznej opinii – dodaje dr Drabik.

Wątpliwości jest jednak więcej. – U nas sytuacja jest dość niezręczna. W parku miejskim od lat stoi pomnik upamiętniający polskich i radzieckich żołnierzy. Nawet, gdybyśmy chcieli, to nie wiemy, którą połowę należałoby rozebrać. W mojej ocenie nie jest to monument hołubiący miniony ustrój, a prostych żołnierzy, których część zginęła na naszych ziemiach. Wydaje mi się, że ten obiekt pozostanie na swoim miejscu – mówi nam Dariusz Szustek, burmistrz Łukowa.