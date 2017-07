Lublin: Niektóre szkoły chwalą się wynikami matur. Jak poszło uczniom?

Pierwsze lubelskie licea chwalą się już wynikami tegorocznych matur. Chociaż Centralna Komisja Egzaminacyjna nie podała jeszcze efektów osiągniętych przez uczniów poszczególnych szkół to część placówek już je udostępniła. Nieoficjalnie mówi się, że chwalą się ci, którzy są najlepsi.

– Z dużą satysfakcją informujemy, że wszyscy uczniowie Sobieskiego zdali egzamin maturalny. Szczegółowymi wynikami podzielimy się z Wami niebawem, kiedy tylko zostaną opublikowane wyniki innych szkół z Lublina – czytamy na stronie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego.

– Oczywiste jest, że wszystkie szkoły rywalizują ze sobą zarówno ilością kandydatów, chcących się u nich uczyć, jak i wynikami egzaminów – przyznaje wicedyrektor jednego z lubelskich ogólniaków. – Każdy chce być najlepszy. Jest więc w środowisku taka obawa wyjścia przed szereg i pochwalenia się wynikami, które w zestawieniu z innymi szkołami mogą nie okazać się wcale takie dobre. Dlatego nasza dyrekcja ustaliła, że informacje podamy, gdy będą znane wyniki wszystkich szkół. Wtedy dopiero będziemy wiedzieć, jak je komentować.

Część szkół ujawnia jedynie zdawalność. W V L.O. im. Marii Skłodowskiej-Curie zdało 98,5 proc. abiturientów. Tylko jeden z 216 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica egzaminu nie zdał. Maturę zdali natomiast wszyscy uczniowie ze wspomnianego już „Sobieskiego”, Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego, L.O. im. Królowej Jadwigi, czy III L.O. im. Unii Lubelskiej.

– Mamy powody do zadowolenia – przyznaje Ewa Fijuth, wicedyrektor „Unii”. – W tym roku maturę zdawało u nas 249 uczniów. To, że wszyscy zdali otrzymując jednocześnie tak wysokie wyniki jest dla nas powodem do dumy.

Uczniowie Unii, ze szkół które podały nam wyniki najlepiej poradzili sobie z podstawowym egzaminem z języka polskiego (70,6 proc.) i języka angielskiego (93,6 proc.). Wśród szkół prywatnych lepszy wynik z języka angielskiego na poziomie podstawowym uzyskali uczniowie „Jadwigi” (94,6 proc.).

W matematyce bezkonkurencyjny okazał się „Staszic” zdobywając średnio 88,7 proc. „Jedynka” przoduje też w języku niemieckim (95,3 proc.). To przedmioty, które uczniowie na maturze zdawali obowiązkowo. Dodatkowo musieli także zdać wybrany „przedmiot dodatkowy”. W naszym zestawieniu najlepiej wypada „Staszic”. Jego uczniowie najlepiej zdali egzamin z biologii (72,7 proc.), chemii (76,5 proc.), fizyki (66,6 proc.), historii (64,2 proc), matematyki (71,7 proc) i języka angielskiego rozszerzonego (81,8 proc.).

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników, tym bardziej, że mieliśmy bardzo wielu maturzystów – podkreśla dyrektor I LO Stanisław Stoń. – Przykładowo rozszerzenie z matematyki zdawało aż 137 uczniów, z języka angielskiego 169, a biologii, chemii i fizyki ponad 65.

Wśród szkół niepublicznych uczniowie „Jadwigi”, zdobyli rewelacyjny wynik z chemii (86,9 proc.), fizyki (79 proc.), historii (60,7 proc.). Maturę w tym roku zdawało tam 56 absolwentów. Oni też uzyskali średnio 61,4 proc. punków z WOS. Wśród szkół publicznych najlepiej w tej kategorii wypadła „Unia” (50,9 proc.) podobnie jak w przypadku geografii (63,1 proc.).

Wyniki matur w wybranych szkołach z Lublina

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica

Egzaminy podstawowe: język polski – 64,1 proc., język angielski – 93,5 proc., język niemiecki – 95,3 proc., matematyka – 88, 7 proc.

Egzaminy rozszerzone: biologia – 72,7 proc., chemia – 76,5 proc., fizyka – 66,6 proc., geografia – 61,6 proc., historia – 64,2 proc., matematyka – 71,7 proc., WOS – 49,7 proc., język angielski – 81,8 proc., język polski – 72,4 proc., informatyka – 79,8 proc.

II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego

Egzaminy podstawowe: język polski – 60 proc., język angielski – 90,5 proc., język niemiecki – 90 proc., matematyka – 78 proc.

Egzaminy rozszerzone: biologia – 58,9 proc., chemia – 59,6 proc., fizyka – 60,1 proc., geografia – 60,4 proc., historia – 46,4 proc., informatyka – 46 proc., WOS – 44,4 proc., język angielski – 78,2 proc., język polski – 70,7 proc.

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej

Egzaminy podstawowe: język polski – 70,6 proc., język angielski – 93,6 proc., język niemiecki – 93,2 proc., matematyka – 83,7 proc.

Egzaminy rozszerzone: biologia – 67,2 proc., chemia – 67,6 proc., fizyka – 55,9 proc., geografia -63,1 proc., historia – 55,8 proc., matematyka – 66,1 proc., WOS – 50,9 proc., język angielski – 80,1 proc., język polski – 76,7 proc.

Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego

Egzaminy podstawowe: język polski – 60 proc., język angielski – 91,2 proc., język niemiecki – 93,3 proc., matematyka – 65,5 proc.

Egzaminy rozszerzone: biologia – 45,6 proc., chemia – 25,8 proc., fizyka – 62,5 proc., geografia – 62,9 proc., historia – 64 proc., matematyka – 33,3 proc., WOS – 52,5 proc., język angielski – 75,8 proc., język polski – 79,6 proc.

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi

Egzaminy podstawowe: język polski – 66,1 proc., język angielski – 94,6 proc., matematyka – 84,1 proc.

Egzaminy rozszerzone: biologia – 70,1 proc., chemia – 86,9 proc., fizyka – 79 proc., geografia – 57,2 proc., historia – 60,7 proc., matematyka – 67,9 proc., WOS – 61,4 proc., język angielski – 79,5 proc., język polski – 85,4 proc.