Firma BioMaxima ma już drugie zezwolenie na działalność w lubelskiej strefie ekonomicznej. Spółka szykuje się do budowy centrum badawczego i nowego zakładu produkcyjnego. Inwestycja pochłonie ponad 14 mln zł.

BioMaxima jest obecna w lubelskiej strefie od 2009 r. Polska firma to jeden z krajowych liderów w branży biotechnologicznej. W projektowanym zakładzie spółka ma produkować m.in. nowe rodzaje podłoży mikrobiologicznych, testy mikrobiologiczne, płyny diagnostyczne oraz krążki i tabletki do oznaczenia lekooporności. W ramach inwestycji powstanie także Centrum Badawczo Rozwojowe, w którym będą opracowywane innowacyjne testy do oznaczania lekooporności.

– Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić przedsiębiorcom działającym w naszym mieście jak najlepsze warunki do rozwoju. Jednym z naszych priorytetów jest właśnie sektor biotechnologii – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. – Cieszę się, że mamy w Lublinie tak wybitnych reprezentantów tej branży, szczególnie że działają oni na terenie lubelskiej podstrefy, która w tym roku świętuje jubileusz 10-lecia.

Inwestycja BioMaximy wymaga zakupu linii technologicznych do rozlewu, produkcji płytek kontaktowych, zakupu komór laminarnych, sterylizatorów oraz autoklawów. Firma kupi również szereg urządzeń do centrum badawczego.

– Szybki rozwój firmy wspomagają warunki, jakie oferuje Lublin dla branży biotechnologicznej oraz bogate zaplecze akademickie. Znaczącym atutem Lublina jest też strefa ekonomiczna, w której obecność pozwala na inwestowanie komfortowych warunkach – mówi Piotr Rubaj, wiceprezes BioMaxima.