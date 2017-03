Lublin: Punkty zadecydują o przyjęciu do szkoły. Nowa sieć zatwierdzona

Wiadomo już na jakich zasadach przyjmowane będą do pierwszych klas miejskich szkół podstawowych dzieci mieszkające poza ustalonymi obwodami tych szkół.

Zasady zaproponowane przez prezydenta zatwierdzili na ostatniej sesji radni. Jeśli w danej szkole po naborze dzieci „z rejonu” pozostaną wolne miejsca, to dzieci „spoza rejonu” będą mogły być przyjmowane na podstawie przyznawanej im liczby punktów.

4 punkty dostaną dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do tej szkoły lub działającego przy niej punktu przedszkolnego bądź innej szkoły tworzącej z nią zespół. 3 punkty dostanie dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola działającego w pobliżu danej szkoły.

2 punkty będą przyznawane dzieciom, których rodzice lub rodzeństwo to absolwenci danej szkoły. Również 2 punkty dostanie dziecko, którego rodzice są zatrudnieni na terenie Lublina lub prowadzą w nim działalność gospodarczą.

Dwanaście punktów dostawać będzie dziecko, które miałoby uczęszczać do klasy prowadzonej metodą Montessori, o ile uczęszczało do przedszkola pracującego według tej samej metody.

Nowa sieć szkół

Rada Miasta zatwierdziła też na ostatniej sesji ostatecznie nową sieć szkół po reformie oświaty. W nowe szkoły podstawowe będą przekształcone gimnazja przy Kunickiego, Smyczkowej, Krasińskiego, Pogodnej, Elektrycznej, Poturzyńskiej, Szkolnej i Długosza. Do już istniejących podstawówek włączone zostaną gimnazja przy Nałkowskich, Radości i Maszynowej. Natomiast w licea będą przekształcone gimnazja przy Wajdeloty i Lipowej. Pracownicy tego ostatniego przekonali władze miasta, by nowe liceum mogło zacząć rekrutację już od najbliższego września, podobnie jak to przy Wajdeloty.