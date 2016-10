Lublin: Wkrótce otworzą ul. Muzyczną. Zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu

Przebudowaną ul. Muzyczną dojedziemy zarówno do ul. Szczerbowskiego (i dalej do szkoły), jak też w drugą stronę, do skrzyżowania z Narutowicza, Nadbystrzycką i Głęboką.

Na samym skrzyżowaniu zajdzie poważna zmiana. – Teraz obowiązuje tu tzw. łamane pierwszeństwo w ciągu Głęboka-Narutowicza – mówi Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. – Od 4 listopada pierwszeństwo będzie mieć ciąg Głęboka-Muzyczna.

Co to oznacza w praktyce? Kierowcy skręcający z Narutowicza w prawo natkną się za przejściem dla pieszych na znak nakazujący im ustąpić pierwszeństwa jadącym Głęboką. Będą też musieli przeciąć wytyczony tu pas ruchu dla autobusów wyprowadzony z ul. Muzycznej.

Kierowcy skręcający w lewo z Głębokiej w Narutowicza nie będą już mieć pierwszeństwa przed wyjeżdżającymi z Muzycznej.

Niebezpiecznym sytuacjom mogącym wyniknąć z tej zmiany ma zapobiegać sygnalizacja świetlna. – Będzie tu pracować przez całą dobę – mówi Kieliszek. Ale w razie awarii świateł trzeba będzie tu jechać bardzo uważnie, bo część kierowców może jechać „na pamięć”, sądząc, że wciąż mają pierwszeństwo.

Sygnalizacja nadal ma być zaprogramowana tak, by na skrzyżowaniu nie mogły się spotkać samochody wjeżdżające jednocześnie z Muzycznej i Głębokiej.

Zielone światło najpierw zapali się dla skręcających z Narutowicza w Głęboką, a zaraz potem na wyjazdach z Nadbystrzyckiej i Narutowicza. Później wszyscy będą mieć czerwone światło, a jako pierwsi zieleń zobaczą wyjeżdżający z Muzycznej. W tym czasie Głęboka nadal będzie czekać, bo dla niej zielone światło zapali się dopiero wtedy, gdy na Muzycznej zapali się czerwone.

Światła – tak jak teraz – będą zaprogramowane „na sztywno”, czyli nie będą reagować na natężenie ruchu, bo służące temu kamery wrócą tu dopiero na przełomie grudnia i stycznia wraz z wysięgnikami, na których mocuje się sygnalizatory nad jezdnią. Sygnalizacja inaczej działa w godzinach szczytu, inaczej między szczytami, a inaczej od wieczora do rana.

Nie są to wszystkie zmiany na skrzyżowaniu. Inne będzie też przeznaczenie poszczególnych pasów ruchu. Dotyczy to głównie ul. Narutowicza, bo dzisiejszy pas do jazdy na wprost stanie się krótkim pasem do skrętu w lewo w ul. Muzyczną. A na wprost w Nadbystrzycką będzie się jechać z prawej strony tego pasa. Natomiast na Głębokiej do jazdy na wprost w Muzyczną przeznaczony zostanie również pas służący teraz wyłącznie do skrętu w prawo w Nadbystrzycką.