Ul. Muzyczna w Lublinie. Samochody pojadą później niż zapowiadono

Ulica Muzyczna zostanie otwarta później niż zapowiadano, bo nie jest wciąż gotowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Narutowicza i Nadbystrzycką. Bez tych świateł droga nie może być dopuszczona do ruchu. A to, że sygnalizacji jeszcze nie przebudowano, miasto tłumaczy niedawnymi opadami deszczu, dość silnymi.

– Jeśli pozwoli na to pogoda, to droga może być otwarta w pierwszym tygodniu listopada – zapowiada Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. W tym samym czasie gotowe powinny być również wszystkie chodniki. Gdyby jednak mocno padało, to na otwarcie poczekamy dłużej. Początkowo droga będzie nieoświetlona, lampy mają się tu pojawić do końca roku, choć słupy już stoją.

Na obu jezdniach ul. Muzycznej, która na górnym odcinku stała się dwupasmówką, kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Tak też będzie docelowo, bo prawe pasy będą zarezerwowane wyłącznie dla komunikacji miejskiej. Docelowo, to znaczy w maju przyszłego roku.

Wtedy to jadąc Muzyczną od strony Głębokiej nie będzie już można skręcić w lewo w ul. Szczerbowskiego. A z ul. Szczerbowskiego nie da się wówczas skręcić w Muzyczną w lewo w kierunku nowego mostu na Bystrzycy.

Przy budowanym moście pojawiły się już gruszki dowożące beton, z którego wykonane będą dwa żelbetowe łuki. Na każdy łuk potrzeba 250 m. sześc. betonu. Na samo jego wylewanie potrzeba 30 godzin. Mniej więcej za tydzień łuk powinien osiągnąć pełną wytrzymałość. Natomiast na koniec listopada drogowcy planują za to wylewanie betonowej płyty mostu.

Po otwarciu ul. Muzycznej, już teraz, w listopadzie, zmieni się podział pasów ruchu na skrzyżowaniu koło poczty. Obecny pas do jazdy prosto z ul. Narutowicza w Nadbystrzycką stanie się krótkim pasem do skrętu w lewo w Muzyczną. Na wprost pojedziemy tędy, gdzie przed remontem nawierzchni była zamalowana białymi liniami powierzchnia wyłączona z ruchu.

Inwestycja w liczbach

1 jezdnię będzie mieć nowa część ul. Muzycznej • 2 pasy ruchu znajdą się na każdej połowie jezdni • 6 tys. m sześc. betonu potrzeba do budowy mostu • 42 mln zł to koszt budowy drogi wraz z przeprawą • 70 m to rozpiętość budowanego mostu na Bystrzycy • 85 proc. kosztów inwestycji pokryje unijna dotacja • 152 to linia trolejbusowa, która trafi na ul. Muzyczną