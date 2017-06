Miasto moje, a w nim… Najpiękniejsze opowieści o Lublinie

We wtorek uroczystym koncertem laureatów zakończył się XVII Szkolny Konkurs Krasomówczy „Miasto moje, a w nim…” zorganizowany w Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina.

W pomieszczeniach Dworku Wincentego Pola zaprezentowali się laureaci: Agata Hotloś, Tymoteusz Palak, Patrycja Tarkowska, Ewelina Popławska, Marcelina Michalska i Samuel Bloch oraz wyróżnieni: Alicja Iwan, Natalia Leszcz, Katarzyna Marczak i Aleksandra Kasprowicz.

– Szkolny Konkurs Krasomówczy to nie tylko tradycja naszego gimnazjum, ale też wspaniała okazja do wyrabiania umiejętności mówienia o sprawach ważnych w życiu ucznia i dzielenia się z innymi własnymi przemyśleniami na określony temat, posługując się piękną polszczyzną oraz stosując się do zasad i norm sztuki oratorskiej – podkreśla polonistka, Krystyna Mułenko.

Tym razem tematem zmagań było „Miasto moje, a w nim…” zainspirowane obchodami 700-lecia Lublina oraz historią miasta. Wystąpienia związane z hasłem przygotowali wszyscy uczniowie placówki. Potem każda z klas wybierała swojego przedstawiciela – ucznia, który najpiękniej opowiada o Lublinie. Do ścisłego finału zakwalifikowało się w ten sposób 30 osób, wśród których szukano najlepszych oratorów.