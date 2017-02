Miss Dziur 2017. Czekamy na zdjęcia najbardziej zaniedbanych dróg w regionie

– Przesyłam zdjęcia ze stanu drogi Grabowiec-Rogów, najbardziej uczęszczanej drogi w naszej gminie. Jeździmy nią do Zamościa. Droga jest od lat zaniedbywana. To, co jest teraz, to już makabra – napisał pan Marcin.

Nasi Czytelnicy skarżą się też na ulicę Nałęczowską w Lublinie. Ich zdaniem, na odcinku od Gnieźnieńskiej do Morwowej, powinna być przemianowana na ul. Dziurawą. W podobnie opłakanym stanie jest Hajdowska, Zadębie i część ulicy Pliszczyńskiej.