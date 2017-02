Wreszcie doczekają się obwodnicy. Drogowcy czekają na oferty firm

– W piątek do szesnastu wykonawców zainteresowanych realizacją tej inwestycji trafiły zaproszenia do składania ofert. Uzyskanie modyfikacji decyzji środowiskowej umożliwiło przejście do II etapu przetargu – informuje Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy GDDKiA w Lublinie.

Drogowcy stawiają jasne warunki przed firmą, która wygra przetarg. – Przyszły wykonawca będzie musiał zaktualizować istniejącą dokumentację do obecnie obwiązujących przepisów – dodaje Nalewajko.

Jednojezdniowa obwodnica, o długości ok. 9,6 km, przebiegać będzie po wschodniej stronie Tomaszowa. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 850 powstanie węzeł Tomaszów Północ, a na włączeniu do przebiegu DK17 węzeł Tomaszów Południe. W obrębie obu węzłów trasa będzie miała docelowy dwujezdniowy przekrój. Nad doliną rzeki Sołokiji droga ekspresowa pobiegnie estakadą, zbudowane zostaną również drogi dojazdowe o łącznej długości 13,8 km przeznaczone do obsługi ruchu lokalnego.

Trasa pobiegnie też przez tereny miejscowości Dąbrowa, Rogóźno Sabaudia, Łaszczówka, Łaszczówka Kolonia i Jeziernia.

Wraz z ofertami cenowymi dowiemy się czy wykonawcy zadeklarują skrócenie czasu realizacji z 37 do 34 miesięcy (nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca) oraz wydłużenie z 5 do 10 lat gwarancji. Te trzy czynniki będą uwzględniane przy ocenie ofert cenowych potencjalnych wykonawców (5 proc. czas, 5 proc. gwarancja, 90 proc. cena).

Historia obwodnicy Tomaszowa zaczęła się w 2007 roku, od wystąpienia do wojewody lubelskiego o wydanie decyzji środowiskowej. Droga po wielu zabiegach i staraniach została ujęta w rządowym programie inwestycji infrastrukturalnych. Prawdopodobnie jej budowa zacznie się wiosną przyszłego roku i potrwa 3-4 lata.

Przebieg obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego - kliknij, żeby powiększyć: