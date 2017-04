Nowe połączenie z lotniska Lublin. Bilety już w sprzedaży

Sezonowe połączenie z Lublina do Werony uruchomi zimą linia lotnicza Small Planet. Do miasta Romea i Julii będziemy mogli polecieć raz w tygodniu od 23 grudnia do 24 lutego przyszłego roku.

W trakcie nadchodzących wakacji przewoźnik będzie oferował loty z Lublina do bułgarskiego Burgas, Heraklionu na greckiej wyspie Kreta oraz Barcelony. Ale firma szykuje też propozycję na zimę. W jej systemie rezerwacyjnym pojawiły się połączenia do położonej u podnóża Alp Weneckich Werony.

– W ten sposób rozwijamy rozpoczętą w ubiegłym roku współpracę z Portem Lotniczym Lublin. Loty do Burgas okazały się dużym sukcesem. W tym roku rozszerzyliśmy naszą ofertę o Heraklion i Barcelonę i wyniki sprzedaży są satysfakcjonujące. Chcieliśmy przygotować także propozycję na zimę i Werona pod tym względem wydaje się być idealnym miejscem. Poza wieloma atrakcjami turystycznymi jest to kierunek często wybierany przez pasażerów chcących wyjechać na narty – mówi nam Tomasz Ostojski z linii Small Planet.

Loty będą odbywać się raz w tygodniu w soboty. Z lotniska w Świdniku samolot wystartuje o godz. 14.30, a w Weronie wyląduje o 16.15. Z kolei odloty z portu Villafranca zaplanowano na godz. 11:55 z lądowaniem o 13.40. Ceny biletów w systemie rezerwacyjnym przewoźnika zaczynają się od 299 zł.

Jeśli chodzi o wakacyjne propozycje Small Planet, najwcześniej wystartują loty do Barcelony, choć ich inauguracja już kolejny raz została przesunięta. Pierwotnie pierwsze rejsy w tym kierunku miały odbyć się pod koniec ubiegłego roku. Kolejnym terminem był 1 maja, ale teraz wiadomo, że samoloty do stolicy Katalonii mają latać od 5 czerwca do 2 października w każdy poniedziałek.

– Ze względu na dostępność naszych maszyn oraz małe zainteresowanie tym połączeniem w okresie przedwakacyjnym zdecydowaliśmy, że na tej trasie zaczniemy operować w szczycie sezonu – wyjaśnia Ostojski.

Rejsy do Heraklionu linia Small Planet będzie wykonywać w środy od 14 czerwca do 27 września. Z kolei do Burgas z Lublina będzie można polecieć w każdy poniedziałek od 19 czerwca do 11 września.