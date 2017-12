Nowy dworzec w Lublinie. Rada Kultury Przestrzeni apeluje do prezydenta

O odrzucenie obu pomysłów na nowy dworzec autobusowy apeluje do prezydenta doradzająca mu Rada Kultury Przestrzeni. Twierdzi jednak, że w obu koncepcjach są pewne dobre rozwiązania, z których można z powodzeniem ułożyć całkiem nowy, trzeci wariant

– Żadna z prezentowanych koncepcji nie może przyjęta do dalszego opracowania – ocenia Jan Kamiński, przewodniczący Rady Kultury Przestrzeni, czyli grona ekspertów doradzających prezydentowi Lublina. Będzie teraz namawiać prezydenta do wybrania trzeciej drogi.

Ratusz zażyczył sobie dwóch wariantów, aby wybrać ten, który stanie się podstawą dalszych prac projektowych. Tego wyboru musi dokonać do końca roku.

Rada Kultury Przestrzeni proponuje też, by komunikacja miejska mogła kursować przez ul. Pocztową w obydwie strony. Oznacza to, że autobusy wyjeżdżające z Pocztowej mogłyby skręcać w lewo w ul. Kunickiego. Natomiast te jadące Kunickiego od strony Nowego Światu zaraz za wiaduktem skręcałyby w lewo w Pocztową.

Takie są oczekiwania rady, która prosi o też o to, by ul. 1 Maja przestała służyć jako parkingowe zaplecze. Sprzeciwia się ponadto wytyczeniu nowej drogi od ronda przed Targami Lublin w kierunku ul. Muzycznej, bo jej budowa miałaby się odbyć kosztem drzew rosnących w tym zakątku parku Ludowego.

Ale nie tylko Rada Kultury Przestrzeni wtrąca swoje trzy grosze do koncepcji pokazanych przez architektów. Z możliwości tej skorzystała też część mieszkańców, którzy do 6 grudnia mieli czas na zgłaszanie swoich uwag. Wpłynęło ich 30.

– Mieszkamy w Lublinie, a nie np. w Barcelonie – zauważa autor jednej z uwag przeciwny wariantowi z zielonym dachem dostępnym dla spacerowiczów. Twierdzi, że nie przystaje to do polskiego klimatu. – Zaledwie cztery-pięć miesięcy jest ciepło, a reszta to mroźna i wietrzna zima, zimna jesień deszczowa, zimne przedwiośnie.