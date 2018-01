Pracownica poczty podrabiała umowy, brała pożyczki na innych. Potem zatrudniła się w SKOK-u

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił właśnie do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód. Liczy trzysta stron, na których dokładnie opisano działalność 35-letniej Małgorzaty S. i jej kompana – Bartosza B.

Kobieta pracowała w jednym z lubelskich urzędów pocztowych. Kiedy jej rówieśnik Bartosz B. wyszedł z więzienia, wspólnie postanowili zająć się wyłudzeniami.

– Oskarżona będąc pracownikiem urzędu pocztowego podrabiała umowy pomiędzy Bankiem Pocztowym a pokrzywdzonymi – wyjaśnia Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie. – Dane osobowe pokrzywdzonych przekazywał jej Bartosz B.

Podrobione umowy służyły do wyłudzania drobnych pożyczek w różnych instytucjach finansowych. Z ustaleń prokuratury wynika, że były to zwykle kwoty od 400 do 700 zł. Oskarżeni działali jednak na szeroką skalę. Potrafili brać dziesiątki pożyczek na jedną osobę. W sprawie jest 40 pokrzywdzonych. Nie mieli pojęcia, że ktoś zadłuża się na ich rachunek. Prokuraturę powiadomił o sprawie mężczyzna, który dopiero z wezwań do zapłaty dowiedział się, że ma dług do spłacenia. Tymczasem nie zaciągał żadnych pożyczek.

– Oskarżeni wyłudzili i usiłowali wyłudzić ok. 900 tys. zł – dodaje prokurator Kępka. – Kwota samych wyłudzeń to 276 tys. zł.

Podczas przesłuchania w prokuraturze Małgorzata S. nie przyznała się do winy. Początkowo składała szczątkowe wyjaśniania. Później zaś zrezygnowała z rozmowy ze śledczymi. Bartosz B. częściowo przyznał się do winy. Składał wyjaśnienia.

Oboje oskarżeni zostali zatrzymani w październiku ubiegłego roku. Trafili do aresztu. Małgorzata S. wyszła na wolność po wpłaceniu 35 tys. zł poręczenia majątkowego. Z aktu oskarżenia wynika, że kobieta zatrudniła się jako doradca klienta w placówce SKOK. Oskarżonym grozi do 12 lat więzienia.