Pułapka na kierowców jeżdżących na czerwonym świetle. Urządzenie zrobi zdjęcie samochodu

Pułapka na kierowców jeżdżących na czerwonym świetle i wyświetlacz pokazujący liczbę wolnych miejsc na parkingu. To nowe elementy dopisane przez miasto do zlecenia na rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem, który ma stworzyć zieloną falę na wielu ulicach.

To już trzecie podejście do tego samego zlecenia. Za pierwszym razem jedyna chętna firma źle określiła cenę. Za drugim razem błąd popełniono w Zarządzie Dróg i Mostów, który nie zamieścił ogłoszenia w ogólnopolskim biuletynie, co zauważono już po rozstrzygnięciu przetargu, przez co trzeba było unieważnić postępowanie.

W piątek ogłoszony został nowy przetarg, a jego zwycięzca będzie musiał zdążyć z pracą w krótszym czasie. – Chcemy, żeby wszystko było gotowe do 10 grudnia 2019 r. – podkreśla Karol Kieliszek z Urzędu Miasta.

W takim terminie do Systemu Zarządzania Ruchem podłączonych ma być 50 sygnalizacji. Lista z poprzedniego przetargu liczyła 49 sygnalizacji. Dopisano do niej światła planowane na skrzyżowaniu ul. Krańcowej z Elektryczną.

Nowością jest też pułapka na kierowców przejeżdżających przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Urządzenie ma rejestrować wykroczenia na wideo, zapisując też datę zdarzenia, prędkość pojazdu i jego numer rejestracyjny, wraz z fotografią tablicy rejestracyjnej. Taki komplet danych ma być przechowywany przez miesiąc od wykroczenia na wypadek gdyby chciała się tym zająć policja.

Urządzenia rejestrujące przejazd na czerwonym świetle zostaną zamontowane tylko w jednym miejscu. Gdzie? Urzędnicy wybrali skrzyżowanie... ul. Jana Pawła II z Granitową.

W tylko jednym miejscu zamontowana będzie również kolejna nowinka: system informujący o liczbie wolnych miejsc na parkingu. Będzie on obsługiwać parking na pl. Zamkowym, a wyświetlacze z informacją o wolnych miejscach mają stanąć od strony al. Tysiąclecia oraz od strony ul. Lubartowskiej.

Ale to tylko dodatki. Podstawowym celem rozbudowy Systemu Zarządzania Ruchem ma być podłączenie do niego kolejnych świateł, zarówno na tych skrzyżowaniach, jak też na przejściach dla pieszych. Wszystkie one mają być podporządkowane Centrum Sterowania Ruchem, gdzie komputery będą dostosowywać długość zielonego światła do natężenia ruchu. W efekcie kierowcy powinni trafiać na tzw. zieloną falę, przynajmniej teoretycznie.

Do centrali podłączone mają być m.in. wszystkie światła w ciągu al. Spółdzielczości Pracy, ul. Jana Pawła II, Głębokiej, Zana, Wileńskiej, Kunickiego, Zemborzyckiej, czy też al. Warszawskiej. Ponadto rondo przy Orfeuszu, skrzyżowanie Prusa z Północną, przejście przez Romera przy kościele i przejście przez al. Andersa przy Zawilcowej. Oprócz tego skrzyżowanie ul. Armii Krajowej z Orkana, al. Witosa z Doświadczalną, Ducha z Willową i Poligonową, Popiełuszki z Głowackiego, a także Lubelskiego Lipca ’80 ze Stadionową.