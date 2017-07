Rusza przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino. Kierowcy skazani na objazdy

W czwartek zacznie się przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino. Między Zana i Armii Krajowej będzie mogła się poruszać tylko komunikacja miejska oraz – w ograniczonym zakresie – pojazdy zaopatrzenia i mieszkańcy dwóch osiedli przyległych do odnawianej drogi.

Utrudnienia potrwają do połowy października. Taki termin wykonania prac zadeklarowała firma, która wygrała miejski przetarg na przebudowę drogi.

– Na czas robót ulica zostanie całkowicie wyłączona z ruchu – zapowiada Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. – Poza pojazdami budowy zakaz wjazdu nie będzie dotyczył komunikacji miejskiej.

• Autobusy i trolejbusy będą mogły wjeżdżać na zamkniętą ulicę zarówno od ronda, jak też od strony ul. Armii Krajowej. Oprócz komunikacji miejskiej za zakaz będą mogli wjechać (ale tylko od strony ul. Zana) mieszkańcy ul. Leonarda, Pana Wołodyjowskiego i Skrzetuskiego, bo dla nich odnawiana ulica to jedyny dojazd do bloku. Również od ul. Zana będą wpuszczane pojazdy zaopatrzenia.

Wszyscy pozostali będą musieli wybrać inną trasę.

• Mogą nadłożyć kilometr jadąc przez ul. Zana do al. Kraśnickiej i na Poczekajce skręcić w lewo w ul. Bohaterów Monte Cassino, ale i tu niebawem pojawią się utrudnienia bo przebudowywana będzie droga między kościołem a wiaduktami, którymi ul. Armii Krajowej przechodzi nad ul. Ułanów.

• Można też pojechać al. Kraśnicką nieco dalej i tuż za szpitalem skręcić w lewo w ul. Konstantynów, która dochodzi do ul. Ułanów. Możliwości jest więcej, ale wszystkie oznaczają niedogodności.

Ratusz tłumaczy, że nie da się prowadzić przebudowy bez zamykania ulicy, bo konstrukcja jezdni ma być całkowicie rozebrana i wykonana od nowa. – Zadanie polega na kompleksowej modernizacji ulicy – podkreśla Kieliszek.

Między ul. Zana i skrzyżowaniem z ul. Armii Krajowej jezdnia będzie miała cztery pasy ruchu: po dwa dla każdego kierunku. Przystanek dla jadących w kierunku centrum znajdzie się nieco wcześniej, tuż za skrzyżowaniem z ul. Pana Wołodyjowskiego. Zlikwidowane zostanie pierwsze przejście dla pieszych jadąc od strony ul. Armii Krajowej, kolejne będzie przesunięte za skrzyżowanie. Odnowione będą chodniki, po obu stronach drogi wykonane zostaną ścieżki rowerowe, ale ta po stronie ul. Leonarda będzie przerwana na wysokości przystanku przy bibliotece, bo obok jezdni jest mało miejsca. Wyciętych zostanie 21 drzew i wszystkie latarnie, zaś lampy zostaną zamontowane na słupach trakcji trolejbusowej.

Wykonawcą prac będzie Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, któremu miasto zapłaci 6,8 mln zł.

Odcinkiem dwujezdniowym, tym koło kościoła, za 7,6 mln zł zajmie się Budimex, na co ma czas do 10 listopada. Również tutaj rozbierana ma być cała konstrukcja drogi, ale przez cały czas dostępna dla kierowców ma być jedna z jezdni. Odnowiona zostanie też kładka dla pieszych, jezdnia po stronie kościoła zostanie zwężona do dwóch pasów ruchu, a niedaleko pomnika powstanie parking.