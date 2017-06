Sieć szpitali w woj. lubelskim. Dyrektor NFZ w Lublinie: Pacjenci nie mają powodów do obaw

Lubelski NFZ kończy pracę nad siecią szpitali w naszym województwie. Zgodnie z nowymi przepisami w sieci będą mogły znaleźć się placówki, które od co najmniej dwóch lat mają umowę z NFZ i w których funkcjonuje izba przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy (drugiego warunku nie będą musiały spełniać szpitale ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne). Placówki zakwalifikowane do sieci będą miały gwarantowaną umowę z NFZ. O szczegółach reformy mówi Karol Tarkowski, szef lubelskiego NFZ.

• Ile szpitali z województwa lubelskiego znalazło się w sieci, a ile się do niej nie zakwalifikowało i dlaczego?

– W lubelskim oddziale NFZ trwają końcowe prace związane z kwalifikacją podmiotów do tzw. sieci szpitali. Zgodnie z ustawą dyrektor oddziału sporządza i ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ do 27 czerwca wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia (PSZ).

Sieć będzie działać od 1 października. We wtorek zamieścimy w BIP naszego oddziału wykaz szpitali, które znajdą się w sieci. Trafią do niej placówki spełniające kryteria kwalifikacji, które zostały określone w obowiązujących przepisach (m.in. posiadanie umowy z Funduszem na leczenie szpitalne od co najmniej 2 lat, realizowanie świadczeń w trybie hospitalizacji, posiadanie SOR lub izby przyjęć). Kryteria są takie same dla wszystkich. W związku z tym w sieci szpitali będą mogły się znaleźć zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne. W ramach kwalifikacji każdemu szpitalowi zostaną wskazane profile świadczeń szpitalnych oraz dodatkowe rodzaje świadczeń (poradnie przyszpitalne, rehabilitacja, nocna i świąteczna opieka zdrowotna), które będzie mógł udzielać w ramach sieci. Szpitale z województwa lubelskiego zostaną zakwalifikowane do jednego ze wskazanych w przepisach poziomów systemu zabezpieczenia.

Będą szpitale I stopnia – o zasięgu powiatowym (tych będzie najwięcej), szpitale II stopnia – o zasięgu ponadpowiatowym, szpitale III stopnia – o zasięgu wojewódzkim oraz szpitale onkologiczne, pulmonologiczne i ogólnopolskie. Do 20 czerwca (data określona w przepisach), nie wpłynął do naszego oddziału żaden akt o połączeniu szpitali. Natomiast do dnia ogłoszenia wykazu szpitale mają czas na dopełnienie formalności w przypadku chęci dokonania cesji.

• Jakie są podstawowe założenia sieci?

– Celem wprowadzenia sieci szpitali jest usprawnienie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawa dostępu pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Pozwoli to na świadczenie usług w sposób kompleksowy. Niewątpliwie wprowadzone zmiany ułatwią także zarządzanie szpitalami. Nowe rozwiązania zagwarantują odpowiedni poziom, a także ciągłość i stabilność finansowania szpitali, których funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia opieki zdrowotnej naszym mieszkańcom.

• Jak będzie wyglądało rozliczenie w ramach sieci, jeśli skończy się ryczałt przyznawany placówkom, które się w niej znajdą?

– Rozliczanie kosztów świadczeń udzielanych na podstawie umów zawartych w ramach sieci szpitali będzie się, co do zasady, odbywać w formie ryczałtowej. Ryczałt oznacza, że dany szpital będzie otrzymywał co miesiąc z NFZ określony rodzaj budżetu globalnego na świadczenia opieki zdrowotnej. Wysokość ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy będzie zależała od liczby i struktury świadczeń udzielonych i sprawozdanych przez świadczeniodawcę w poprzednich okresach. Dodatkowo, poza ryczałtem, Fundusz będzie finansował świadczenia takie jak np. operacje zaćmy, endoprotezoplastykę, badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

• Co ze szpitalami, w których część oddziałów będzie w sieci, a część nie – jak będą finansowane udzielane przez nich świadczenia?

– Szpitale, które nie wejdą do sieci, będą mogły się starać o kontrakty na leczenie w trybie konkursowym – tak jak dotychczas. W związku z tym niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ (w całości lub w odniesieniu do danego zakresu świadczeń) nie oznacza, że zostanie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ.

• Czy pacjenci powinni się obawiać, że w związku z tym, że szpital znalazł się poza siecią lub jeśli ma cześć oddziałów poza siecią, to dostęp do leczenia będzie trudniejszy?

– Chciałbym zapewnić mieszkańców województwa, że sieć szpitali wniesie wiele korzyści. Zapewni kompleksowość udzielanych świadczeń, lepszą dostępność do poradni przyszpitalnych, powinny skrócić się kolejki na SOR i w izbach przyjęć poprzez zorganizowanie przy nich punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Szpital w sieci będzie zapewniał pacjentowi leczenie szpitalne, odpowiednią pomoc poradni specjalistycznej i rehabilitację. W przypadku szpitali, które będą realizować świadczenia w ramach umowy z NFZ w wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych – zasady udzielania świadczeń się nie zmienią. Stworzenie sieci ma polepszyć dostępność usług, a nie ją ograniczać.