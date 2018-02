Mała Nicola walczy o życie. Jest mało czasu, potrzeba dużo pieniędzy

„Moje życie runęło dwa razy – pierwszy raz, gdy usłyszałam diagnozę: pamiętam, że krzyczałam tak głośno, że zamarł cały szpital… drugi raz kilka dni temu, gdy usłyszałam, że w Polsce nie ma już dla niej żadnych szans na skuteczne leczenie…” – pisze mama 3-letniej Nicoli Zygmunt z okolic Poniatowej.

Nicola urodziła się w kwietniu 2014 roku – całkowicie zdrowa. Do trzecich urodzin była radosnym dzieckiem. Nagle, z dnia na dzień posmutniała, przestały ją cieszyć ulubione zabawy. Dziewczynkę zaczęła coraz częściej boleć głowa, a ból był nie do zniesienia – doprowadzał ją do strasznego płaczu, a nawet wymiotów. Co chwilę pojawiały się kolejne złe objawy.

– Chodziliśmy od jednego lekarza do drugiego, a ci przepisywali nam leki na wirusy, zlecali kolejne badania, które zamiast alarmować, uspokajały i byliśmy odsyłani do domu. Straciliśmy tyle czasu przez niewłaściwe diagnozy, a guz rósł – opisuje mama dziewczynki.

Do szpitala Nicola trafiła 13 lutego 2017 roku – zakrztusiła się jedzeniem. Rezonans pokazał w jej główce guza wielkości 5 cm przy głównej tętnicy. Guz pnia mózgu z cechami glejaka. Zagraża życiu, ale ze względu na fatalne umiejscowienie nie kwalifikuje się do operacji.

– Ostatni rok był największym koszmarem, jaki rodzic może przeżyć, ale nauczył mnie jednego – walki. Walki o mój Największy Skarb – Moje Dziecko. Lekarze od samego początku nie karmili mnie złudną nadzieją, nie znieczulali rzeczywistości. Powiedzieli od razu, że guz jest nieoperacyjny, a chemia da Nicoli może 5% szans na przeżycie: „Proszę pani, prawda jest taka, że pani dziecko pożyje jeszcze 6 miesięcy”. Podjęliśmy walkę. I tak moja Mała Wojowniczka zamiast 6 miesięcy przeżyła kolejnych 12 miesięcy! – pisze matka Nicoli.