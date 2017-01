Jednak będzie „Mieszkanie Plus” w Puławach

Początkowo, z powodu braku odpowiednich działek, Puławy nie przystąpiły do programu „Mieszkanie Plus”. Ma się on opierać na terenach należących do skarbu państwa oraz samorządów. Żeby móc zbudować blok z mieszkaniami pod wynajem, którego powstanie sfinansuje Bank Gospodarstwa Krajowego konieczna jest także zgodność z miejscowym planem.

Chodzi o to, żeby dana działka była przeznaczona pod mieszkalnictwo wielorodzinne. Ponadto, musi być ona położona w miejscu potencjalnie atrakcyjnym dla przyszłych lokatorów. Nie bez znaczenia jest również dostęp do wodociągu, kanalizacji, gazu, ciepła, czy energii elektrycznej.

W Puławach na razie tego typu miejsca nie znaleziono, ale władze miasta wytypowały teren, na którym w przyszłości mógłby powstać budynek włączony do programu. Chodzi o adres przy ul. Słowackiego 15, o którym podczas ostatniej sesji rady miasta wspomniał prezydent Janusz Grobel.

– Podjęliśmy już działania, by ta działka mogła zostać przeznaczona na ten cel. Lokatorzy budynku przy tej ulicy zostali już przekwaterowani do mieszkań zamiennych. Działka w planie miejscowym przeznaczona jest obecnie pod zabudowę jednorodzinną lub usługową, dlatego rozpoczniemy prace nad zmianą tego planu – poinformował.

Zgodę na rozpoczęcie tych działań 29 grudnia podjęli puławscy radni. Podjęta przez nich uchwała umożliwi formalne uporządkowanie całego kwartału pomiędzy ulicami Słowackiego, Reymonta, Sienkiewicza i Sieroszewskiego.

– Opracowanie spójnej koncepcji tego miejsca podniesie jego wartość funkcjonalno-przestrzenną oraz umożliwi przystąpienie do programu „Mieszkanie Plus” – napisał w uzasadnieniu do projektu uchwały, Paweł Oroń, kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego w UM.

Działka, o której mowa, znajduje się na rogu ulic Słowackiego i Reymonta. Obecnie znajduje się na niej niewielki parterowy budynek, który służył dotychczas pod mieszkalnictwo socjalne. Teraz, gdy został już opuszczony przez lokatorów, możliwa będzie jego rozbiórka. Na 17-arowym terenie, po wprowadzeniu zmian w miejscowym planie, mógłby powstać kilkupiętrowy blok.