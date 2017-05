Podziękowania i awanse dla strażaków z powiatu puławskiego

Podczas uroczystości strażacy PSP w Puławach, Zakładowej Straży Pożarnej przy ZA oraz przedstawiciele jednostek ochotniczych wysłuchali wielu miłych słów. Starosta puławski Witold Popiołek przypomniał, że to właśnie straż pożarna od lat cieszy się najwyższym poziomem zaufania społecznego. Starosta pochwalił także przygotowanie i profesjonalizm puławskich jednostek, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo przeciwpożarowe Zakładów Azotowych.

– Ratowanie życia, zdrowia i gotowość do niesienia pomocy to działania wpisane w waszą codzienną służbę – powiedział Witold Popiołek, kierując te słowa do wszystkich strażaków.

Komendant puławskiej PSP brygadier Grzegorz Podhajny podsumował ostanie 25 lat państwowej straży, podkreślając to, że przez te lata formacja stała się nowoczesna i przygotowana nie tylko do gaszenia pożarów.

– Jesteśmy wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie życia, zdrowia, czy środowiska. Pożary stanowią obecnie jedynie 37 proc. wszystkich zdarzeń, z jakimi musimy się mierzyć – mówił komendant.

Głos zabrał także m.in. poseł Krzysztof Szulowski, który w imieniu całego Sejmu zapewnił strażaków, że ich służba należy do priorytetowych. Wyraził także przekonanie, że będzie miało to przełożenie na jakość jej finansowania przez rząd.

Kilka słów do zgromadzonych powiedział także prezes zarządu OSP w województwie lubelskim Marian Starownik, który chwalił proces modernizacji jednostek ochotniczych. Przypomniał, że w ostatnich latach jedna trzecia z nich otrzymała nowe samochody.