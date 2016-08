Powiat puławski dołoży gminom do dróg

Oficjalna nazwa „schetynówek” to obecnie Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, ale jego zasady przez ostatnie lata niewiele się zmieniły. Punktacja zależy między innymi do ilości podmiotów, które partycypują w danej inwestycji. Żeby podbić ocenę projektów składanych przez gminy, do ich finansowania dokłada się powiat.

I tak w przyszłym roku na powiatowe środki mogą liczyć m.in. gminy Baranów i Żyrzyn, które mają zamiar skorzystać z rządowej pomocy. Ta pierwsza planuje przebudowę ul. Polnej. Władze powiatu zadeklarowały wsparcie tego zadania w wysokości 100 tys. zł. Gmina Żyrzyn może liczyć natomiast na 63 tys. zł na przebudowę drogi w Bałtowie. Pieniadze do samorządów popłyną w 2017 roku, ale będą pochodziły z tegorocznego budżetu.

Przy okazji warto wspomnieć o tym, że po ostatnich przetargach realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg, udało się zaoszczędzić prawie 150 tys. zł. Dzięki temu dodatkowe pieniądze popłyną na nowe chodniki w Klementowicach (70 tys.), ul. Bełżyckiej w Wąwolnicy (9 tys.) oraz na remont drogi powiatowej z Wąwolnicy w kierunku Poniatowej (70 tys.).