Jest pomoc dla rolników. Można dostać do 300 tys. złotych

– Wiosną w wyniku wiosennych przymrozków rolnicy z województwa lubelskiego ponieśli straty w uprawach – mówi Krzysztof Gałaszkiewicz, dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Wnioski dotyczące rekompensat będzie można składać w biurach powiatowych ARiMR od 13 września.

– Stawki dopłat są następujące: 2000 zł do 1 ha powierzchni drzew owocowych i 1000 zł do 1 ha powierzchni krzewów owocowych, truskawek, malin i innych. Straty muszą przekroczyć co najmniej 70 proc. – podaje Gałaszkiewicz.

Rolnicy, którzy nie są ubezpieczeni, dostana jednak o połowę mniej.

– Ubezpieczona musi być co najmniej połowa gospodarstwa, z czego wyłączone są łąki i pastwiska – tłumaczy dyrektor. – Jeśli takiego ubezpieczenia rolnik nie ma, to stawki te będą pomniejszone o 50 proc. czyli będzie to odpowiednio 1000 zł i 500 zł do 1 ha.

Poszkodowani przez żywioły rolnicy mogą się też starać o wsparcie przeznaczone na pomoc w otworzeniu „potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.”

– Takich jak huragan, powódź, przymrozki, gradobicie, nawalny deszcz i uderzenie pioruna – wylicza Michał Bętkowski, zastępca dyrektora LOR ARiMR. – Chodzi o to aby zrekompensować rolnikowi straty w majątku poniesione przez różnego rodzaju klęski.

Nabór wniosków rozpoczął się w miniony poniedziałek. Potrwa do 18 września. – Straty nie mogą być niższe niż 30 proc. średniej dochodowości gospodarstwa wyliczonej na podstawie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku – tłumaczy Bętkowski. – Maksymalna kwota pomocy wynosi 300 tys. zł i nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

W obu przypadkach do wniosku rolnik musi dołączyć protokół z szacowania strat sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę. W Lubelskiem straty rolnicze powstały nie tylko w wyniku wiosennych przymrozków, choć tych jest najwięcej, ale też gradobić i nawałnic. W przypadku wiosennych przymrozków powierzchnia działek, na których szkody były ponad 70-procentowe, wynosi ponad 24 tys. ha.