Program TV na weekend 9-11 marca. Jakie filmy warto zobaczyć?

Piątek, 9 marca:



Strażnicy Galaktyki, reż. James Gunn, TVN, godz. 20



Ten film odmienił kinowe uniwersum Marvela. Reżyser James Gunn wszedł do tego świata i stworzył kino zupełnie niepoważne, zabawne i wyraźnie grające na nostalgii za latami 80. Bohaterem filmu jest awanturnik Peter Quill, który kradnie tajemniczy artefakt będący obiektem pożądania złego i potężnego Ronana, którego ambicje zagrażają całemu wszechświatowi. Czysta rozrywka dla miłośników superbohaterskiego kina.



Butch Cassidy i Sundance Kid, reż. George Roy Hill, TVN Siedem, godz. 20



Dwaj rewolwerowcy - Butch Cassidy i Sundance Kid - mają coraz większe trudności z ucieczką przed amerykańskimi stróżami prawa. Decydują się więc wyjechać do Boliwii. Nagrodzony czterema Oscarami film to niezwykle sympatyczny western z doskonałym duetem aktorskim – Paul Newman i Robert Redford.



Bullitt, reż. Peter Yates, TVP Kultura, godz. 20.05



Po nieudanej próbie ochrony świadka koronnego detektyw Frank Bullitt rozpoczyna poszukiwania człowieka odpowiedzialnego za fiasko akcji. Klasyczny sensacyjniak ze Steve’em McQueenem, który przeszedł do historii za sprawą kultowej sekwencji pościgu samochodowego.



Sobota, 10 marca:



Kac Vegas III, reż. Todd Philips, TVN, godz. 21.05



Zamknięcie przebojowej trylogii o czterech przyjaciołach, którzy nieustannie wpadają po pijaku w kłopoty, które muszą rozwiązywać na kacu. Po śmierci ojca Alana Phil, Stu i Doug postanawiają pocieszyć kumpla z watahy. Za sprawą Chowa, który ukradł sporo kasy, znów wpadną w tarapaty.



Igrzyska Śmierci: W pierścieniu ognia, reż. Francis Lawrence, TVP 1, godz. 21.20



Druga część kasowej serii ekranizacji prozy Suzanne Collins. Katniss i Peeta odbywają obowiązkowe Tournée Zwycięzców. Dowiadują się o fali zamieszek, do których doprowadzili, łamiąc reguły igrzysk. Film jest zdobywcą wielu prestiżowych, młodzieżowych nagród m.in. Teen Choice. W rolach głównych: Jennifer Lawrence i Jose Hutcherson.



Droga do zapomnienia, reż. Jonathan Teplitzky, TVP Kultura, godz. 20



Jako młody brytyjski oficer, Eric został pojmany przez Japończyków podczas II wojny światowej. Osadzony w obozie jenieckim, zmuszany był do wycieńczającej pracy przy budowie osławionej Kolei Śmierci. Podczas długich i brutalnych przesłuchań otarł się o śmierć. Teraz, wspierany przez piękną żonę, wyrusza na poszukiwanie swojego japońskiego oprawcy. Intrygujący dramat z Colinem Firthem i Nicole Kidman w rolach głównych.



Niedziela, 11 marca:



Iron Man 3, reż. Shane Black, TVN, godz. 21.35



Po tym, jak Tony Stark odkrywa, że jego świat właśnie legł w gruzach, nie pozostaje mu nic innego, jak wykazać się pomysłowością na tyle dużą, by zniszczyć wroga i ochronić swoich najbliższych. Za trzecią część przygód Iron Mana odpowiada legendarny scenarzysta Hollywood – Shane Black. Do galerii przeciwników bohatera dołączają tymczasem Mandaryn (Ben Kingsley) i Aldrich Killian (Guy Pearce).



Władca Pierścieni: Powrót Króla, reż. Peter Jackson, TVN Siedem, godz. 20



Zwieńczenie filmowej trylogii wg powieści Tolkiena. Aragorn jednoczy siły Śródziemia, szykując się do bitwy, która ma odwrócić uwagę Saurona od podążających w kierunku Góry Przeznaczenia hobbitów. Obraz zdobył aż 10 Oscarów, w tym dla najlepszego filmu 2003 roku.



W pogoni za szczęściem, reż. Gabriele Muchino, Stopklatka TV, godz. 20



Film oparty na faktach. Chris, samotny ojciec pozbawiony domu, stara się mimo przeciwności losu o posadę w biurze maklerskim. W filmie występuje Will Smith oraz jego syn, Jaden. Poruszająca opowieść, ku pokrzepieniu serc.