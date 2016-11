Pierwszy samolot M-346 Master już w Dęblinie. Film spotterów

Jak pisaliśmy w ubiegłym tygodniu w pierwszej kolejności do Dęblina miały przylecieć dwa samoloty M-346. Nowoczesne maszyny mają zastąpić TS-11 Iskra, na których obecnie szkolą się młodzi polscy piloci.

Kontrakt podpisany ponad dwa lata temu z włoską firmą Leonardo-Finmeccanica, opiewa na 8 maszyn z fabryki w Venegono we Włoszech. Wszystkie samoloty mają trafić do Dęblina do końca 2017 roku.