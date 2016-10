IV liga: Hetman kontra Lublinianka, Lewart postawi się Chełmiance?

W ramach 12. kolejki dojdzie do trzech bardzo ciekawych meczów. W Łęcznej spotkają się niepokonane od wielu tygodni Górnik II i Kryształ Werbkowice. Trudnych rywali mają też Chełmianka i Hetman

Drużyna Jacka Fiedenia zanotowała już osiem wygranych z rzędu. Kryształ jest niewiele gorszy, bo w sześciu ostatnich występach uzbierał komplet 18 punktów. Kto będzie górą w sobotę? Pierwszy gwizdek zaplanowano na godz. 16. Co ciekawe obie drużyny źle zaczęły rozgrywki.

– Początek sezonu to była kumulacja błędów, bo dopiero poznawałem zespół. Zaczęliśmy jednak wyciągać wnioski. Przełomowy okazał się jednak mecz w Końskowoli, gdzie do 90 minuty przegrywaliśmy 1:2, a ostatecznie wygraliśmy 3:2. Od tego momentu uwierzyliśmy w siebie – ocenia trener Fiedeń. I dodaje, że drużyna liczy na przedłużenie zwycięskiej passy. – Mamy teraz przed sobą spotkania z Kryształem i Kłosem Chełm. To na pewno zespoły w naszym zasięgu i mamy nadzieję, że nadal wszystko będzie się układało po naszej myśli.

Hetman w miniony weekend prowadził w Lubartowie 2:0, ale zdobył tylko jeden punkt, bo zawody zakończyły się remisem 2:2. Teraz wicelider zmierzy się u siebie z Lublinianką (sobota, godz. 15). – Popełniliśmy proste, indywidualne błędy. Dodatkowo mieliśmy sytuacje, żeby rozstrzygnąć spotkanie wcześniej. Nie udało się, ale nie mamy zamiaru się załamywać. Pracujemy przede wszystkim nad skutecznością. Spodziewamy się też, że Lublinianka raczej zagra defensywnie. Czeka nas trudne spotkanie, bo rywale potrafią grać w piłkę – mówi Krzysztof Rysak, szkoleniowiec ekipy z Zamościa.

Chełmianka w dwóch ostatnich meczach zdobyła aż 15 goli. Przed tygodniem rozbiła LKS Milanów 8:0, a przy okazji odebrała fotel lidera Hetmanowi. Przed sobą ma jednak starcie z Lewartem, który ostatnio także zasygnalizował zwyżkę formy. – Nasze zaangażowanie było na najwyższym poziomie. Wcześniej trochę nam tego brakowało, ale wierzę, że mecz z Hetmanem będzie takim przełomem. Chcemy to udowodnić w najbliższym kolejkach – wyjaśnia Robert Makarewicz, opiekun ekipy z Lubartowa. Mecz w Chełmie także zaplanowano na sobotę (godz. 15).

PROGRAM 12. KOLEJKI

Sobota: Hetman Zamość – Lublinianka Lublin (15) * Chełmianka Chełm – Lewart Lubartów (15) * Victoria Żmudź – LKS Milanów (15) * Górnik II Łęczna – Kryształ Werbkowice (16). Niedziela: Powiślak Końskowola – POM Iskra Piotrowice (14) * Unia Hrubieszów – Lutnia Piszczac (15) * Tomasovia Tomaszów Lubelski – Łada 1945 Biłgoraj (15) * Stal Kraśnik – Włodawianka Włodawa (15) * Polesie Kock – Kłos Chełm (15).