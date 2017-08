Chełmianka raz lepsza od Podlasia i raz gorsza

W meczu numer jeden obie ekipy zaprezentowały niemal najmocniejsze składy. Sytuacji nie było zbyt wiele. Jedną z nielicznych wykorzystał Michał Kobiałka na kwadrans przed zakończeniem zawodów. Pokonał Macieja Zagórskiego pięknym strzałem bezpośrednio z rzutu wolnego.

Drugie spotkanie to głównie juniorzy ze strony drużyny trenerów Artura Bożyka i Dariusza Banaszuka. Więcej doświadczonych graczy było w ekipie z Białej Podlaskiej. Podlasie zdecydowanie dominowało i mogło zdobyć kilka kolejnych bramek.

Jeżeli chodzi o kwestie kadrowe, to wiadomo już, że o pozycję drugiego bramkarza w Chełmiance powalczą młodzi: Szymon Niemczuk i Jakub Szymkowiak. W sobotę na boisku nie pojawili się kontuzjowani: Damian Koprucha (ciągle potrzebuje przynajmniej dwóch tygodni przerwy), Aleksiej Pritulak i Paweł Jabkowski. Ten drugi narzekał na zdrowie po rozgrzewce, dlatego, żeby nie ryzykować ostatecznie nie wystąpił.

– To były wartościowe mecze. W pierwszym było dużo dyscypliny taktycznej. W drugiej, w nagrodę za dobrą postawę wystąpili nasi juniorzy. Z ciekawością będę śledził rywalizację naszych młodych bramkarzy. Czy Pritulak i Jabkowski będą mogli zagrać w pierwszej kolejce? To raczej nic poważnego, powinni być gotowi na mecz z MKS Trzebinia/Siersza – mówi Artur Bożyk.

Pozytywnie zaprezentowali się bialczanie. W pierwszym pojedynku potrafili zneutralizować poczynania ofensywne przeciwnika. Powinni też zdobyć chociaż jednego gola, dobrą okazję zmarnował przede wszystkim Mateusz Łakomy. – Zazwyczaj na tle Chełmianki nie wypadaliśmy za dobrze. Teraz było widać, że to, co ćwiczymy na treningach przynosi rezultaty – cieszy się Miłosz Storto. – Na pewno pozyskamy sześciu nowych piłkarzy plus także chłopaków z TOP 54 Biała Podlaska. Walka o 18 będzie duża. W sobotę zagrał u nas były napastnik BATE Borysów, który kilka lat temu był w kadrze na Ligę Mistrzów. Późno jednak do niego dotarliśmy i na razie ucinamy temat, bo mamy swoich chłopaków. Do końca sierpnia nie wykluczamy, że wrócimy jednak do sprawy – dodaje trener Podlasia.

Podlasie Biała Podlaska – Chełmianka Chełm 0:1 (0:0)

Bramka: Kobiałka (75).

Podlasie: Zagórski – Radziszewski, Łakomy, Konaszewski, Komar, Grajek, Andrzejuk, Wojczuk, Kocoł, Zabielski, Kruczyk oraz Nieścieruk, Dmitruk, Kruczyk i dwóch zawodników testowanych.

Chełmianka: Drzewiecki – Wołos, J. Niewęgłowski, Maliszewski, Chodziutko, Kobiałka, Uliczny, Kotowicz, D. Niewęgłowski, Kompanicki, Banaszak

Podlasie Biała Podlaska – Chełmianka Chełm 4:1 (1:0)

Bramki: Kosieradzki (28), Oleszczuk (47), Syryjczyk (66), Renkowski (75) – Budzyński (60)

Podlasie: Wiśniewski – Oleszczuk, Pyrka, Pajnowski, Skrodziuk, Leśniak, Nieścieruk, Goździołko, Kosieradzki, Syryjczyk, Czapski oraz Antoszczuk, Renkowski, Całka, Wieliczuk, Waniowski.

Chełmianka: Niemczuk (46 Szymkowiak) – Górny, Kwiatkowski, Czepiel, Jaroszek, Kowalczyk, Grądz, Koszel, Tabaczek, Budzyński, Jaszcz.