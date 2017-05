Motor gra dzisiaj z Lublinianką w finale Pucharu Polski

W poprzednim sezonie Lublinianka potrafiła napsuć rywalowi sporo krwi. Dwa z trzech derbowych pojedynków kończyły się skromnymi zwycięstwami Motoru. W lidze było 1:0 po golu z rzutu karnego Artura Gieragi. W finale Pucharu Polski żółto-biało-niebiescy wygrali po dogrywce. Dopiero za trzecim podejściem Motor wygrał zdecydowanie – 3:0.

– To będzie dla nas prestiżowe spotkanie. Wiadomo, kto jest faworytem, ale nie mamy zamiaru ułatwiać przeciwnikowi zadania. Nie położymy się i na pewno powalczymy o dobry wynik – zapewnia Grzegorz Białek, opiekun klubu z Wieniawy. Szkoleniowiec przyznaje jednak, że ma twardy orzech do zgryzienia. W sobotę jego zespół czeka ligowe spotkanie z Chełmianką. A Erwin Sobiech i spółka ciągle nie mogą być pewni utrzymania w IV lidze. – Dobrze, że można dokonać siedmiu zmian, bo na pewno musimy myśleć także o lidze. W tym momencie zapewnienie sobie ligowego bytu jest jednak dla nas ważniejsze – dodaje trener Białek.

W jego drużynie nie ma żadnych kontuzji. Zresztą na takie spotkanie każdy z zawodników pali się do gry. Ciekawy wieczór czeka zwłaszcza Jakuba Bednarę, który do Lublinianki jest wypożyczony właśnie z Motoru. – Nie wiem nic o zapisie nie pozwalającym mu zagrać. Będzie do mojej dyspozycji – zapewnia trener Białek.

Marcin Sasal nie musi kombinować ze składem, bo w najbliższy weekend jego podopiecznych czeka pauza w III lidze. Dzięki temu na murawie powinni się pojawić wszyscy najlepsi gracze. – Puchar mieliśmy zdobyć na pocieszenie, bo nikt nie myślał, że będziemy jeszcze w stanie powalczyć w lidze. Sytuacja wygląda teraz nieco inaczej, niż na początku rundy wiosennej. Puchar nadal jest jednak dla nas bardzo ważny i chcemy wygrać – zapewnia Artur Gieraga, kapitan i najlepszy snajper Motoru, który w tym sezonie zdobył już 12 goli. W poprzednich rozgrywkach miał też patent na sąsiada zza miedzy, bo w trakcie trzech meczów derbowych zdobył trzy bramki.

– Nie ma mowy o rezerwowych, drugim garniturze, tak do tego nie podchodzimy. W weekend mamy wolny termin, dlatego, jeżeli zdrowie nie stanie na przeszkodzie, to wszyscy powinni zagrać – wyjaśnia Piotr Zasada, drugi trener żółto-biało-niebieskich.

W ramach wojewódzkiego Pucharu Polski na lepszy z lubelskich klubów czeka już Chełmianka. Półfinałowe spotkanie ma zostać rozegrane 7 czerwca o godz. 17.30.