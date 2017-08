LKPS Politechnika Lublin zacznie rozgrywki tydzień później

To 23-latek, który jest wychowankiem Tempa Chełm. – Tobiasz jest studentem Politechniki Lubelskiej, grał w lidze akademickiej – mówi trener LKPS Politechnika Maciej Kołodziejczyk. – Chcemy dać mu szansę. Zobaczymy jak z niej skorzysta.

Do roli pierwszego libero przymierzany jest Michał Cymerman (rocznik 1991) z Lechii Tomaszów Mazowiecki. – Przynajmniej z takim zamiarem został sprowadzony do drużyny. Jak już zaczniemy gry kontrolne, będziemy wiedzieli, który z tej dwójki będzie miał lepszy procent przyjęcia. Tymi sprawami zajmował się będzie nasz statystyk Jakub Dzirba. Zobaczymy, co nam pokażą cyferki – mówi lubelski szkoleniowiec.

Niewiadomą są jeszcze dwie pozycje: rozegranie i środek bloku. Na pierwszej najpoważniejszym kandydatem jest Michał Antoszak. Dotychczasowy rozgrywający jest już po rozmowie z władzami klubu. Z kolei do roli czwartego środkowego lublinianie chcą pozyskać jednego ze studentów. – Na razie nie ma paniki. Na tej pozycji mamy już doświadczonego Bartosza Jesienia, Macieja Borrisa i Wojciecha Zięzio. Poczekamy do rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Chcemy, aby pozyskany środkowy uczył się od bardziej ogranych kolegów – tłumaczy Kołodziejczyk.

Lublinianie przełożyli o tydzień rozpoczęcie przygotowań no nowego sezonu. – Liga wystartuje dopiero 7 października, kiedy to zmierzymy się na swoim parkiecie z zespołem Skórzani Skarżysko Kamienna/SMS Kielce. Planujemy trenować raz dziennie, od poniedziałku do piątku. We wrześniu zamierzamy rozegrać Turniej o Puchar Rektora Politechniki Lubelskiej. Pierwsze spotkanie po wakacyjnej przerwie planujemy na 14 sierpnia – zapowiada trener LKPS.

Dla Macieja Kołodziejczyka nowy sezon będzie pierwszym w roli pierwszego opiekuna lubelskiego zespołu. Dotychczas pełnił funkcję asystenta poprzedniego szkoleniowca Sławomira Czarneckiego. – Nie obawiam się nowego wyzwania. Z optymizmem patrzę w przyszłość. Chcielibyśmy powtórzyć wynik ostatnich rozgrywek, czyli dotrzeć do turnieju półfinałowego o I ligę– mówi Kołodziejczyk.

Kadra LKPS Politechnika Lublin na sezon 2017/2018:

Rozgrywający: Wojciech Kwiecień.

Atakujący: Paweł Rejowski, Bartłomiej Malec.

Przyjmujący: Paweł Toborek, Jakub Czubiński, Tomasz Polczyk, Szymon Seliga.

Środkowi: Maciej Borris, Wojciech Zięzio, Bartosz Jesień.

Libero: Michał Cymerman, Tobiasz Kaniewski.

Trener: Maciej Kołodziejczyk. II trener: Bartosz Jesień. Statystyk: Jakub Dzirba.